Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068
5.0
1
515 ₽
Ключи
    Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068
    Арт. О00000023678
    5.0
    1
    Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068

      Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068

      515 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023678
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Все характеристики
      515 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068 - содержит пять наиболее часто использующихся профилей для работы с системами хранения – сантехническими и электрическими шкафами, системами вентиляции и кондиционирования. Универсальный ключ имеет небольшие размеры и вес, что позволяет носить его с собой, а прочный цинковый сплав, из которого изготовлен инструмент, гарантирует долгий срок эксплуатации.

        Основные характеристики:

        • Количество рабочих профилей ключа - 5 шт: Квадрат 5/ 6/ 8 мм; Треугольник 9 мм; Спец ключ 3 - 5 мм.
        • Двусторонняя бита: PH2/шлиц 7 мм.
        • Адаптер для бит 1/4” на цепочке.
        • Материал ключа: цинковый сплав.