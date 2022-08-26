Основные характеристики:

Количество рабочих профилей ключа - 5 шт: Квадрат 5/ 6/ 8 мм; Треугольник 9 мм; Спец ключ 3 - 5 мм.

Двусторонняя бита: PH2/шлиц 7 мм.

Адаптер для бит 1/4” на цепочке.

Материал ключа: цинковый сплав.

Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068 - содержит пять наиболее часто использующихся профилей для работы с системами хранения – сантехническими и электрическими шкафами, системами вентиляции и кондиционирования. Универсальный ключ имеет небольшие размеры и вес, что позволяет носить его с собой, а прочный цинковый сплав, из которого изготовлен инструмент, гарантирует долгий срок эксплуатации.