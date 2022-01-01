Лопата Fiskars 131500

Преимущества

Вес составляет всего 1260 г

Инструмент не подвержен перепадам температуры

Облегчённая лопата с закруглённым лезвием Fiskars 131500 очень помогает при работе в саду. С её помощью можно вскапывать землю, засыпать удобрения, срезать корни растений. Причём делать это вы будете с лёгкостью, поскольку модель имеет небольшой вес и удобную ручку. Прослужит вам долго, благодаря алюминиевой основе, которая не ржавеет.