Лопата Fiskars 131500
Арт. X10193908260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1130
- Облегчённая лопата с закруглённым лезвием Fiskars 131500 очень помогает при работе в саду. С её помощью можно вскапывать землю, засыпать удобрения, срезать корни растений. Причём делать это вы будете с лёгкостью, поскольку модель имеет небольшой вес и удобную ручку. Прослужит вам долго, благодаря алюминиевой основе, которая не ржавеет.
Преимущества
- Вес составляет всего 1260 г
- Инструмент не подвержен перепадам температуры