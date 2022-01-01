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Лопата Fiskars 131500
Найти аналог
Совковые лопаты
    Лопата Fiskars 131500
    Арт. X10193908260
    Лопата Fiskars 131500
    Лопата Fiskars 131500
      Лопата Fiskars 131500
      Лопата Fiskars 131500

      Лопата Fiskars 131500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X10193908260

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Облегчённая лопата с закруглённым лезвием Fiskars 131500 очень помогает при работе в саду.  С её помощью можно вскапывать землю, засыпать удобрения, срезать корни растений. Причём делать это вы будете с лёгкостью, поскольку модель имеет небольшой вес и удобную ручку.  Прослужит вам долго, благодаря алюминиевой основе, которая не ржавеет.

        Преимущества

        • Вес составляет всего 1260 г
        • Инструмент не подвержен перепадам температуры