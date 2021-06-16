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Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683
5.0
4
1 730 ₽
Совковые лопаты
    Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683
    Арт. X190396142131
    5.0
    4
    Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683
    Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683
      Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683
      Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683

      Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683

      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X190396142131
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1170
      Все характеристики
      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить fiskars solid 1026683 стоит для облегчения работы на дачном участке, в саду или на заднем дворе загородного дома. Это лопата, черенок и лезвие которой соединены методом сварки, что дало ей дополнительную прочность и стойкость перед долгой и тяжелой работой. Черенок сделан из стали, поэтому не будет ржаветь от столкновения со влагой - лопату без опаски можно мыть. Рукоятка и черенок этого садового инструмента имеют эргономичную форму, что дает возможность пользоваться им даже без перчаток. Лопата обладает закругленным лезвием, помогающим разрезать комья земли, не давая почве прилипать к себе. Она маловесна, легко поместится в кладовой или багажнике. Fiskars Solid 1026683 116 см это предельно удобный инструмент, который позволяет вскапывать даже плотную, забитую или глинистую почву.

        Преимущества совковой лопаты Fiskars solid 1026683:

        • Удобная рукоятка в форме буквы D;
        • Ручка подойдет для руки любого размера;
        • Надежный и прочный черенок;
        • Нержавеющее лезвие из борсодержащей стали;
        • Сварное соединение между лезвиям и черенком.

        Комплектация:

        • Лопата;
        • Упаковка.