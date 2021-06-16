Лопата садовая с закругленным лезвием Fiskars 1026683

Купить fiskars solid 1026683 стоит для облегчения работы на дачном участке, в саду или на заднем дворе загородного дома. Это лопата, черенок и лезвие которой соединены методом сварки, что дало ей дополнительную прочность и стойкость перед долгой и тяжелой работой. Черенок сделан из стали, поэтому не будет ржаветь от столкновения со влагой - лопату без опаски можно мыть. Рукоятка и черенок этого садового инструмента имеют эргономичную форму, что дает возможность пользоваться им даже без перчаток. Лопата обладает закругленным лезвием, помогающим разрезать комья земли, не давая почве прилипать к себе. Она маловесна, легко поместится в кладовой или багажнике. Fiskars Solid 1026683 116 см это предельно удобный инструмент, который позволяет вскапывать даже плотную, забитую или глинистую почву.

Преимущества совковой лопаты Fiskars solid 1026683:

Удобная рукоятка в форме буквы D;

Ручка подойдет для руки любого размера;

Надежный и прочный черенок;

Нержавеющее лезвие из борсодержащей стали;

Сварное соединение между лезвиям и черенком.

Комплектация: