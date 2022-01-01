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Лопата "ЗАВИДОВО" совковая, деревянный черенок, с рукояткой, ЗУБР 39363_z01
930 ₽
Совковые лопаты
    Лопата "ЗАВИДОВО" совковая, деревянный черенок, с рукояткой, ЗУБР 39363_z01
    Арт. Ю00000015718
    Лопата "ЗАВИДОВО" совковая, деревянный черенок, с рукояткой, ЗУБР 39363_z01

      Лопата "ЗАВИДОВО" совковая, деревянный черенок, с рукояткой, ЗУБР 39363_z01

      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000015718

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1200
      Все характеристики
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совковая лопата с деревянным черенком ЗУБР МАСТЕР ЗАВИДОВО 39363_z01 применяется в строительстве, в коммунальной сфере, в сельском хозяйстве. Инструмент состоит из совкового полотна размером - 250 x 320 мм, черенка длиною 1200 мм и пластиковой рукоятки. Эта прочная модель прослужит много лет: рабочая часть выполнена из углеродистой стали, а черенок - из прочного дуба.

        Преимущества  

        • Широкая сфера использования
        • Современный дизайн
        • Функциональность
        • Прочность