Лопата "ЗАВИДОВО" совковая, деревянный черенок, с рукояткой, ЗУБР 39363_z01
Арт. Ю00000015718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1200
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- Совковая лопата с деревянным черенком ЗУБР МАСТЕР ЗАВИДОВО 39363_z01 применяется в строительстве, в коммунальной сфере, в сельском хозяйстве. Инструмент состоит из совкового полотна размером - 250 x 320 мм, черенка длиною 1200 мм и пластиковой рукоятки. Эта прочная модель прослужит много лет: рабочая часть выполнена из углеродистой стали, а черенок - из прочного дуба.
Преимущества
- Широкая сфера использования
- Современный дизайн
- Функциональность
- Прочность