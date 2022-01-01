Лопата "ЗАВИДОВО" совковая, деревянный черенок, с рукояткой, ЗУБР 39363_z01

Преимущества

Широкая сфера использования

Современный дизайн

Функциональность

Прочность

Совковая лопата с деревянным черенком ЗУБР МАСТЕР ЗАВИДОВО 39363_z01 применяется в строительстве, в коммунальной сфере, в сельском хозяйстве. Инструмент состоит из совкового полотна размером - 250 x 320 мм, черенка длиною 1200 мм и пластиковой рукоятки. Эта прочная модель прослужит много лет: рабочая часть выполнена из углеродистой стали, а черенок - из прочного дуба.