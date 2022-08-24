Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
Арт. О00000033078
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип оборудования
|краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин
|
Тип соединения
|рапид
- Набор пневмоинструмента Matrix 57302 состоит из 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг. Набор будет полезен в домашней мастерской, на станции ТО, на мебельной фабрике или на стройке. При этом все инструменты из набора можно использовать с любыми компрессорами.
Преимущества
- При изготовлении пистолетов используется металл, что делает их устойчивыми к механическим повреждениям
- Надежность