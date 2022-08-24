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Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
    Арт. О00000033078
    5.0
    1
    Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
    Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
    Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
    Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
      Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
      Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
      Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов
      Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов

      Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033078
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин
      Тип соединения
      		рапид
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пневмоинструмента Matrix 57302 состоит из 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг. Набор будет полезен в домашней мастерской, на станции ТО, на мебельной фабрике или на стройке. При этом все инструменты из набора можно использовать с любыми компрессорами. 

        Преимущества

        • При изготовлении пистолетов используется металл, что делает их устойчивыми к механическим повреждениям
        • Надежность