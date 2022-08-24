Набор пневмоинструмента Matrix 57302, 5 предметов

Преимущества

При изготовлении пистолетов используется металл, что делает их устойчивыми к механическим повреждениям

Надежность

Набор пневмоинструмента Matrix 57302 состоит из 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с нижним бачком и шланг. Набор будет полезен в домашней мастерской, на станции ТО, на мебельной фабрике или на стройке. При этом все инструменты из набора можно использовать с любыми компрессорами.