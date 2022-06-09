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Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
5.0
2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Арт. О00000004427
    5.0
    2
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
    Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)
      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)

      Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004427
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Скаут
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Количество цилиндров
      		1
      Типоразмер передних шин, дюйм
      		5.00" - 12"
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мини-трактор СКАУТ T-18 — это сельскохозяйственная машина с увеличенной мощностью и усиленным шасси для частных хозяйств. Предназначен для вспашки и культивации почвы, посадки овощей и посева зерновых культур, ухода за урожаем, окучивания и прополки, а также автоматизированного сбора урожая, кошения травы, ворошения, заготовки и сбора сена граблями. Задний одноточечный подвес с шестеренчатым валом отбора мощности и гидравлическим распределителем с плавающим положением. Коробка передач с планетарным дифференциалом, который уменьшает радиус разворота и износ покрышек. Гидравлический насос мощностью 20 литров.

        Преимущества

        • Вертикальный глушитель не загрязняет почву и исключает опасность возгорания сухой травы от искры
        • Колея мини-трактора регулируется под междурядья овощных и зерновых культур
        • Рама производится в Санкт-Петербурге из цельного листа металла толщиной 5 мм. Прорезание отверстий и прокатка металла делается на станках ЧПУ
        • Для комфортной продолжительной работы минитрактор оснащен регулируемым мягким сиденьем. Есть дальний и ближний свет, а также клаксон
        • Вертикальный глушитель, характерный сниженным уровнем шума и увеличенным дорожным просветом
        • Задний фонарь, предназначенный для подсветки навесного оборудования
        • Прочное и надежное шасси, препятствующее перекосу рамы
        • Коробка передач с планетарным дифференциалом, обеспечивающая показатель минимального радиуса разворота в 1,8 м