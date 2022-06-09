Мини-трактор Скаут Т-18 Generation II (18 л. с.)

Преимущества

Вертикальный глушитель не загрязняет почву и исключает опасность возгорания сухой травы от искры

Колея мини-трактора регулируется под междурядья овощных и зерновых культур

Рама производится в Санкт-Петербурге из цельного листа металла толщиной 5 мм. Прорезание отверстий и прокатка металла делается на станках ЧПУ

Для комфортной продолжительной работы минитрактор оснащен регулируемым мягким сиденьем. Есть дальний и ближний свет, а также клаксон

Вертикальный глушитель, характерный сниженным уровнем шума и увеличенным дорожным просветом

Задний фонарь, предназначенный для подсветки навесного оборудования

Прочное и надежное шасси, препятствующее перекосу рамы

Коробка передач с планетарным дифференциалом, обеспечивающая показатель минимального радиуса разворота в 1,8 м

Мини-трактор СКАУТ T-18 — это сельскохозяйственная машина с увеличенной мощностью и усиленным шасси для частных хозяйств. Предназначен для вспашки и культивации почвы, посадки овощей и посева зерновых культур, ухода за урожаем, окучивания и прополки, а также автоматизированного сбора урожая, кошения травы, ворошения, заготовки и сбора сена граблями. Задний одноточечный подвес с шестеренчатым валом отбора мощности и гидравлическим распределителем с плавающим положением. Коробка передач с планетарным дифференциалом, который уменьшает радиус разворота и износ покрышек. Гидравлический насос мощностью 20 литров.