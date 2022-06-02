Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мини-трактор Скаут Т-15
4.5
2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Арт. О00000002841
    4.5
    2
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15
    Мини-трактор Скаут Т-15

    Мини-трактор Скаут Т-15

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000002841
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Скаут
    Типоразмер задних шин, дюйм
    		6.5
    Количество цилиндров
    		1
    Типоразмер передних шин, дюйм
    		4.5
    Наличие фары
    		Да
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • СКАУТ Т-15 — это надежный мини-трактор, с которым легко вспахать землю, посадить картофель и покосить траву на участке. У мини-трактора легкое управление, высокая маневренность и простая конструкция. Предназначен для вспашки и культивирования почвы, посадки овощей и засева зерновых культур, ухода за урожаем при помощи окучников и пропольщиков, выкопки картофеля и других клубневых овощей. На мини-тракторе установлен одноцилиндровый дизельный двигатель, с принудительным водяным охлаждением. Навесное оборудование подключается на одноточечное крепление. Задний редуктор оснащен системой подъема и опускания оборудования массой до 220 кг. Коробка передач с планетарным дифференциалом и принудительной блокировкой оси. Крутящий момент на колёса распределяется в зависимости от сопротивления. Скорость вращения приводных колес изменяется при разной их нагрузке. При этом оба колеса остаются ведущими. Компактный гидравлический узел: бак, насос и одноконтурный распределитель для подключения навесного оборудования.

      Преимущества

      • Глушитель установлен вертикально, чтобы не загрязнять обрабатываемую почву и предотвратить возможное возгорание сухой травы
      • Кузов машины покрашен порошковым методом — эта технология лучше всего подходит для эксплуатации техники в холодном и влажном климате
      • Рама мини-трактора оснащена дополнительными перекрестными связями для увеличения массы и надежности шасси. Рамы производятся в Санкт-Петербурге
      • Усиленное шасси, которое производится в Санкт-Петербурге, убирает проблему перекоса рамы; улучшено качество сварки; добавлены перекрестные связи; увеличена масса 
      • Увеличенное пространство для водителя
      • Новый дизайн: фирменный цвет металлик, раздельные фары-линзы дальнего и ближнего света, совмещенная задняя оптика, дизайн задних крыльев. Дополнительный задний фонарь для подсветки навесного оборудования
      • Установлены предохранители в электросистеме
      • Пластиковые морозостойкие стикеры и предупреждающие сигналы
      • Компактный гидравлический узел: бак + насос + одноконтурный распределитель. Опционально возможна замена на распределитель с большим количеством контуров
      • Комплект быстросъемных утяжелителей массой 80 (передний) + 36 (задние) кг. Расчетная масса подсчитана в лабораторных испытаниях в аграрном университете Санкт-Петербурга 
      • Передние балласты увеличивают КПД трактора на 25%, а задние еще на 15%
      • Передние колеса с продольным протектором для заднеприводного трактора (размер 4,5-12), который увеличивает КПД трактора на 7%
      • Магниты для сбора стружки в поддоне двигателя, в КПП и в баке гидравлического масла увеличивают ресурс каждой детали