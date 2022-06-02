Мини-трактор Скаут Т-15

Преимущества

Глушитель установлен вертикально, чтобы не загрязнять обрабатываемую почву и предотвратить возможное возгорание сухой травы

Кузов машины покрашен порошковым методом — эта технология лучше всего подходит для эксплуатации техники в холодном и влажном климате

Рама мини-трактора оснащена дополнительными перекрестными связями для увеличения массы и надежности шасси. Рамы производятся в Санкт-Петербурге

Усиленное шасси, которое производится в Санкт-Петербурге, убирает проблему перекоса рамы; улучшено качество сварки; добавлены перекрестные связи; увеличена масса

Увеличенное пространство для водителя

Новый дизайн: фирменный цвет металлик, раздельные фары-линзы дальнего и ближнего света, совмещенная задняя оптика, дизайн задних крыльев. Дополнительный задний фонарь для подсветки навесного оборудования

Установлены предохранители в электросистеме

Пластиковые морозостойкие стикеры и предупреждающие сигналы

Компактный гидравлический узел: бак + насос + одноконтурный распределитель. Опционально возможна замена на распределитель с большим количеством контуров

Комплект быстросъемных утяжелителей массой 80 (передний) + 36 (задние) кг. Расчетная масса подсчитана в лабораторных испытаниях в аграрном университете Санкт-Петербурга

Передние балласты увеличивают КПД трактора на 25%, а задние еще на 15%

Передние колеса с продольным протектором для заднеприводного трактора (размер 4,5-12), который увеличивает КПД трактора на 7%

Магниты для сбора стружки в поддоне двигателя, в КПП и в баке гидравлического масла увеличивают ресурс каждой детали

СКАУТ Т-15 — это надежный мини-трактор, с которым легко вспахать землю, посадить картофель и покосить траву на участке. У мини-трактора легкое управление, высокая маневренность и простая конструкция. Предназначен для вспашки и культивирования почвы, посадки овощей и засева зерновых культур, ухода за урожаем при помощи окучников и пропольщиков, выкопки картофеля и других клубневых овощей. На мини-тракторе установлен одноцилиндровый дизельный двигатель, с принудительным водяным охлаждением. Навесное оборудование подключается на одноточечное крепление. Задний редуктор оснащен системой подъема и опускания оборудования массой до 220 кг. Коробка передач с планетарным дифференциалом и принудительной блокировкой оси. Крутящий момент на колёса распределяется в зависимости от сопротивления. Скорость вращения приводных колес изменяется при разной их нагрузке. При этом оба колеса остаются ведущими. Компактный гидравлический узел: бак, насос и одноконтурный распределитель для подключения навесного оборудования.