Преимущества

На приборную панель выведены датчики давления масла и температуры охлаждающего вещества

Размер колеи регулируется

На каждое колесо может блокироваться отдельно

Гидроцилиндр с увеличенным ходом штока для большой амплитуды поднятия или углубления рабочей насадки

Есть клаксон

Освещение – габаритные и поворотные огни, ближний и дальний свет

Мощность максимальная 15 л. с



Ширина колеи регулируется от 1100 до 1400 мм

Радиус поворота 180 см

Клиренс 280 мм

Число скоростей – 6 передних и 2 задние

Масса 482 кг без навесного оборудования

Габариты 2450х1250х1220 мм

Емкость топливного бака 8 л

Мини-трактор Файтер Т-15 – представитель бюджетной техники, но с внушительными техническими характеристиками, которые превосходят некоторые дорогие модели. Предназначен для садовых работ. Используется для обработки почвы, сбора урожая, коммунальных работ и транспортировки грузов. Можно вешать различное навесное оборудование. Дизельный двигатель, одноцилиндровый XT-15, охлаждается водой. Ручной и электростартер, задний привод. Грузоподъемность задней системы навеса до 120 кг.