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Мини-трактор Файтер Т-15
5.0
2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Арт. О00000002845
    5.0
    2
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15
    Мини-трактор Файтер Т-15

    Мини-трактор Файтер Т-15

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. О00000002845
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Скаут
    Типоразмер задних шин, дюйм
    		6,50" - 16"
    Количество цилиндров
    		1
    Типоразмер передних шин, дюйм
    		5,00" - 12"
    Наличие фары
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии

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    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Мини-трактор Файтер Т-15 – представитель бюджетной техники, но с внушительными техническими характеристиками, которые превосходят некоторые дорогие модели. Предназначен для садовых работ. Используется для обработки почвы, сбора урожая, коммунальных работ и транспортировки грузов. Можно вешать различное навесное оборудование. Дизельный двигатель, одноцилиндровый XT-15, охлаждается водой. Ручной и электростартер, задний привод. Грузоподъемность задней системы навеса до 120 кг.

      Преимущества

      • На приборную панель выведены датчики давления масла и температуры охлаждающего вещества
      • Размер колеи регулируется
      • На каждое колесо может блокироваться отдельно
      • Гидроцилиндр с увеличенным ходом штока для большой амплитуды поднятия или углубления рабочей насадки
      • Есть клаксон
      • Освещение – габаритные и поворотные огни, ближний и дальний свет
      • Мощность максимальная 15 л. с
      • Ширина колеи регулируется от 1100 до 1400 мм
      • Радиус поворота 180 см
      • Клиренс 280 мм
      • Число скоростей – 6 передних и 2 задние
      • Масса 482 кг без навесного оборудования
      • Габариты 2450х1250х1220 мм
      • Емкость топливного бака 8 л