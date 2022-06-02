Мини-трактор Файтер Т-15
Арт. О00000002845
Характеристики
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Производитель
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Типоразмер задних шин, дюйм
|6,50" - 16"
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Количество цилиндров
|1
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Типоразмер передних шин, дюйм
|5,00" - 12"
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Наличие фары
|Нет
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- Мини-трактор Файтер Т-15 – представитель бюджетной техники, но с внушительными техническими характеристиками, которые превосходят некоторые дорогие модели. Предназначен для садовых работ. Используется для обработки почвы, сбора урожая, коммунальных работ и транспортировки грузов. Можно вешать различное навесное оборудование. Дизельный двигатель, одноцилиндровый XT-15, охлаждается водой. Ручной и электростартер, задний привод. Грузоподъемность задней системы навеса до 120 кг.
Преимущества
- На приборную панель выведены датчики давления масла и температуры охлаждающего вещества
- Размер колеи регулируется
- На каждое колесо может блокироваться отдельно
- Гидроцилиндр с увеличенным ходом штока для большой амплитуды поднятия или углубления рабочей насадки
- Есть клаксон
- Освещение – габаритные и поворотные огни, ближний и дальний свет
- Мощность максимальная 15 л. с
- Ширина колеи регулируется от 1100 до 1400 мм
- Радиус поворота 180 см
- Клиренс 280 мм
- Число скоростей – 6 передних и 2 задние
- Масса 482 кг без навесного оборудования
- Габариты 2450х1250х1220 мм
- Емкость топливного бака 8 л