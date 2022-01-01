Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см

Благодаря шести положениям высоты среза 30-76 мм, независимо от того, длинная у вас трава или короткая, она может быть эффективно скошена. Модель 827H также обеспечивает отличную видимость с поднятого сиденья водителя.



Преимущества:

Двигатель STIGA ST250 ES 224cc

Компактная ширина захвата 66 см

Гидростатическая трансмиссия

Малый радиус поворота облегчает маневрирование

Шесть положений высоты среза, 30-76 мм

Дополнительные штекер для мульчирования и зарядное устройство приобретаются отдельно

MOUNTFIELD 827Н (2T0070483/M16)- это стильная, компактная газонокосилка с автоматической коробкой передач, эквивалентной автомобильной. С этой газонокосилкой больше не нужно вручную переключать передачи. Достаточно узкая, чтобы пройти через большинство садовых ворот, она удобна и проста в использовании. Он также производит фантастическую стрижку. Бензиновый двигатель ST250 ES OHV объемом 224 куб. см с гидростатической трансмиссией обеспечивает маневренность. Ширина скашивания 66 см позволяет быстро скашивать большие площади, а скошенная трава собирается в объемную 150-литровую корзину в задней части косилки. Ее можно легко освободить, не покидая водительского кресла.