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Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
232 190 ₽
Райдеры
  • Персональная скидка
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Арт. О00000041709
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
  • Персональная скидка
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см

Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см

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232 190 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000041709

Характеристики

Производитель
Mountfield
Родина бренда
Англия
Объем травосборника, л
150
Количество режимов регулировки
6
Минимальная высота скашивания, мм
30
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
232 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • MOUNTFIELD 827Н (2T0070483/M16)- это стильная, компактная газонокосилка с автоматической коробкой передач, эквивалентной автомобильной. С этой газонокосилкой больше не нужно вручную переключать передачи. Достаточно узкая, чтобы пройти через большинство садовых ворот, она удобна и проста в использовании. Он также производит фантастическую стрижку. Бензиновый двигатель ST250 ES OHV объемом 224 куб. см с гидростатической трансмиссией обеспечивает маневренность. Ширина скашивания 66 см позволяет быстро скашивать большие площади, а скошенная трава собирается в объемную 150-литровую корзину в задней части косилки. Ее можно легко освободить, не покидая водительского кресла.  Благодаря шести положениям высоты среза 30-76 мм, независимо от того, длинная у вас трава или короткая, она может быть эффективно скошена. Модель 827H также обеспечивает отличную видимость с поднятого сиденья водителя.

    Преимущества:

    • Двигатель STIGA ST250 ES 224cc
    • Компактная ширина захвата 66 см
    • Гидростатическая трансмиссия
    • Малый радиус поворота облегчает маневрирование
    • Шесть положений высоты среза, 30-76 мм
    • Дополнительные штекер для мульчирования и зарядное устройство приобретаются отдельно