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Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Арт. О00000041709
- Персональная скидка
Райдер садовый Mountfield by STIGA 827Н, 224 см3, ширина 66 см
Арт. О00000041709
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Англия
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Объем травосборника, л
|150
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Количество режимов регулировки
|6
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Минимальная высота скашивания, мм
|30
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- MOUNTFIELD 827Н (2T0070483/M16)- это стильная, компактная газонокосилка с автоматической коробкой передач, эквивалентной автомобильной. С этой газонокосилкой больше не нужно вручную переключать передачи. Достаточно узкая, чтобы пройти через большинство садовых ворот, она удобна и проста в использовании. Он также производит фантастическую стрижку. Бензиновый двигатель ST250 ES OHV объемом 224 куб. см с гидростатической трансмиссией обеспечивает маневренность. Ширина скашивания 66 см позволяет быстро скашивать большие площади, а скошенная трава собирается в объемную 150-литровую корзину в задней части косилки. Ее можно легко освободить, не покидая водительского кресла. Благодаря шести положениям высоты среза 30-76 мм, независимо от того, длинная у вас трава или короткая, она может быть эффективно скошена. Модель 827H также обеспечивает отличную видимость с поднятого сиденья водителя.
Преимущества:
- Двигатель STIGA ST250 ES 224cc
- Компактная ширина захвата 66 см
- Гидростатическая трансмиссия
- Малый радиус поворота облегчает маневрирование
- Шесть положений высоты среза, 30-76 мм
- Дополнительные штекер для мульчирования и зарядное устройство приобретаются отдельно