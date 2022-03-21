Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мультитул Sparta 17610
5.0
2
750 ₽
Мультитулы
    Мультитул Sparta 17610
    Арт. Х1308653
    5.0
    2
    Мультитул Sparta 17610
    Мультитул Sparta 17610
    Мультитул Sparta 17610
      Мультитул Sparta 17610
      Мультитул Sparta 17610
      Мультитул Sparta 17610

      Мультитул Sparta 17610

      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308653
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип мультитула
      		мультитул-плоскогубцы
      Функции
      		нож, плоскогубцы
      Все характеристики
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мультитул Sparta 17610 будет полезен бывалому походнику и умельцу, способному самостоятельно отремонтировать приборы, технику и транспортные средства буквально в полевых условиях. Укомплектованный практичным поясным чехлом для переноски мультиинструмент предоставляет своему владельцу 15 выдвижных инструментов из качественной инструментальной стали. В нем представлены плоскогубцы, длинногубцы, кусачки, нож с волнообразным лезвием для чистки рыбы, линейка, крестовая отвертка, шило, консервный нож, малый и большой универсальные ножи и другие рабочие принадлежности.

        Преимущества

        • Количество инструментов в одном - 15
        • Материал инструментов - инструментальная сталь
        • Материал ручек - металл 