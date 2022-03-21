Мультитул Sparta 17610
Арт. Х1308653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип мультитула
|мультитул-плоскогубцы
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Функции
|нож, плоскогубцы
- Мультитул Sparta 17610 будет полезен бывалому походнику и умельцу, способному самостоятельно отремонтировать приборы, технику и транспортные средства буквально в полевых условиях. Укомплектованный практичным поясным чехлом для переноски мультиинструмент предоставляет своему владельцу 15 выдвижных инструментов из качественной инструментальной стали. В нем представлены плоскогубцы, длинногубцы, кусачки, нож с волнообразным лезвием для чистки рыбы, линейка, крестовая отвертка, шило, консервный нож, малый и большой универсальные ножи и другие рабочие принадлежности.
Преимущества
- Количество инструментов в одном - 15
- Материал инструментов - инструментальная сталь
- Материал ручек - металл