Преимущества

Количество инструментов в одном - 15

Материал инструментов - инструментальная сталь

Материал ручек - металл

Мультитул Sparta 17610 будет полезен бывалому походнику и умельцу, способному самостоятельно отремонтировать приборы, технику и транспортные средства буквально в полевых условиях. Укомплектованный практичным поясным чехлом для переноски мультиинструмент предоставляет своему владельцу 15 выдвижных инструментов из качественной инструментальной стали. В нем представлены плоскогубцы, длинногубцы, кусачки, нож с волнообразным лезвием для чистки рыбы, линейка, крестовая отвертка, шило, консервный нож, малый и большой универсальные ножи и другие рабочие принадлежности.