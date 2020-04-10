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Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета
4.8
4
Найти аналог
Наборы инструмента с битами
    Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета
    Арт. О00000003982
    4.8
    4
    Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета
    Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета
      Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета
      Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета

      Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000003982
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.4
      Габариты, мм
      		240x130x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 8144700 АРСЕНАЛ 43 предмета, представляет собой комплект для автолюбителей. Предназначен для самостоятельно ремонта и монтажа аксессуаров.

        Преимущества

        • Поставляется в прочном и надежном кейсе, выполненном из толстой стали с тройным контуром штамповки. Подложка выполнена по форме всех комплектующих, защищена от образования пятен масла, грязи
        • Трещотка и отверточная рукоять оснащены резиновыми накладками в местах удержания
        • Материал изготовления деталей – сталь, легированная ванадием с покрытием никеля и хромом