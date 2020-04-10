Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета
Арт. О00000003982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.4
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Габариты, мм
|240x130x50
- Набор инструментов 8144700 АРСЕНАЛ 43 предмета, представляет собой комплект для автолюбителей. Предназначен для самостоятельно ремонта и монтажа аксессуаров.
Преимущества
- Поставляется в прочном и надежном кейсе, выполненном из толстой стали с тройным контуром штамповки. Подложка выполнена по форме всех комплектующих, защищена от образования пятен масла, грязи
- Трещотка и отверточная рукоять оснащены резиновыми накладками в местах удержания
- Материал изготовления деталей – сталь, легированная ванадием с покрытием никеля и хромом