Набор инструментов Арсенал 8144700, 43 предмета

Набор инструментов 8144700 АРСЕНАЛ 43 предмета, представляет собой комплект для автолюбителей. Предназначен для самостоятельно ремонта и монтажа аксессуаров.



Преимущества

Поставляется в прочном и надежном кейсе, выполненном из толстой стали с тройным контуром штамповки. Подложка выполнена по форме всех комплектующих, защищена от образования пятен масла, грязи

Трещотка и отверточная рукоять оснащены резиновыми накладками в местах удержания

Материал изготовления деталей – сталь, легированная ванадием с покрытием никеля и хромом



