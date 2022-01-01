Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов

Универсальный набор инструментов Unipro U-125 эконом-класса, предназначен для многочисленных видов ремонта, как в домашних, так и в служебных условиях. Все инструменты компактно размещены в алюминиевом кейсе. Инструменты, выполненные из хромванадиевой стали, очень тверды, хорошо сопротивляются износу и не подвержены коррозии.





