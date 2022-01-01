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Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
Найти аналог
Наборы бит и головок
    Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
    Арт. Х130235695
    Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
    Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
    Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
      Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
      Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов
      Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов

      Набор инструментов Unipro U-125, 125 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130235695

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		450x370x150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструментов Unipro U-125 эконом-класса, предназначен для многочисленных видов ремонта, как в домашних, так и в служебных условиях. Все инструменты компактно размещены в алюминиевом кейсе. Инструменты, выполненные из хромванадиевой стали, очень тверды, хорошо сопротивляются износу и не подвержены коррозии.