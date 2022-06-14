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Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L
5.0
3
Найти аналог
Вальцовки для труб
    Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L
    Арт. X69917
    5.0
    3
    Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L

      Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69917
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Wigam
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		325
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов Ombra OMT101S 101 предмет содержит в себе всё, что необходимо для ремонта в доме, квартире или на даче. Этот практичный и удобный в транспортировке кейс, имеющий в своем наполнении ключи, свечные головки и трещоточные рукоятки, поможет при ремонте автомобиля. При работе с электрическими приборами пригодится следующий набор инструментов: крестовые и плоские отвертки разного размера, пассатижи, длинногубцы и бокорезы. В комплект входят также молоток, пассатижи и ножовка – незаменимые в домашнем ремонте инструменты. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали, стойкой к коррозии и механическому воздействию. Каждый предмет оснащен удобной рукояткой, позволяющей использовать их с комфортом. Комплект Ombra OMT101S купить можно с доставкой в любой регион России.

        Преимущества вальцовки с труборасширителем WIGAM W275:

        • Прочные
        • Универсальные
        • Надежные