Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L

Преимущества вальцовки с труборасширителем WIGAM W275:

Прочные

Универсальные

Надежные

Набор инструментов Ombra OMT101S 101 предмет содержит в себе всё, что необходимо для ремонта в доме, квартире или на даче. Этот практичный и удобный в транспортировке кейс, имеющий в своем наполнении ключи, свечные головки и трещоточные рукоятки, поможет при ремонте автомобиля. При работе с электрическими приборами пригодится следующий набор инструментов: крестовые и плоские отвертки разного размера, пассатижи, длинногубцы и бокорезы. В комплект входят также молоток, пассатижи и ножовка – незаменимые в домашнем ремонте инструменты. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали, стойкой к коррозии и механическому воздействию. Каждый предмет оснащен удобной рукояткой, позволяющей использовать их с комфортом. Комплект Ombra OMT101S купить можно с доставкой в любой регион России.