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Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
5.0
2
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
    Арт. X16913975
    5.0
    2
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
    Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130
      Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130

      Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16913975
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Колодезный насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130 предназначен для подкачки воды из источника, будь то скважина или колодец, внутренний диаметр которого должен быть не менее 10 см. Благодаря поплавковому выключателю исключается работа без воды, что предотвращает поломку и обеспечивает долгий срок службы. Насос погружается на глубину до 30 метров. Высокой производительности способствует электродвигатель мощностью 930 Вт, который охлаждается перекачиваемой жидкостью. Минимальное расстояние от дна источника должно быть не менее 1 метра.

        Преимущества

        • Сетчатый фильтр предотвращает засорение
        • Трехжильный кабель
        • Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой
        • Износоустойчивость
        • Высокая производительность (150 л/мин)
        • Малошумная работа
        • Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой
        • Простота эксплуатации