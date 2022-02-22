Погружной насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130

Преимущества

Сетчатый фильтр предотвращает засорение

Трехжильный кабель

Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой

Износоустойчивость

Высокая производительность (150 л/мин)

Малошумная работа

Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой

Простота эксплуатации

Колодезный насос Джилекс Водомет 150/30 А 2130 предназначен для подкачки воды из источника, будь то скважина или колодец, внутренний диаметр которого должен быть не менее 10 см. Благодаря поплавковому выключателю исключается работа без воды, что предотвращает поломку и обеспечивает долгий срок службы. Насос погружается на глубину до 30 метров. Высокой производительности способствует электродвигатель мощностью 930 Вт, который охлаждается перекачиваемой жидкостью. Минимальное расстояние от дна источника должно быть не менее 1 метра.