Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM

Преимущества:

Защита от перегрузки;

Высокая эффективность благодаря оптимизированной гидравлике;

Самоохлаждающийся электродвигатель (возможна установка в непогруженном состоянии за пределами воды);

Однофазное исполнение, предварительно смонтированное с распределительной коробкой и реле электродвигателя для простой установки;

Простота эксплуатации Wilo TWI 5-306 EM;

Ударопрочный корпус из нержавеющей стали;

Кабель длиной 20 метров;

Проушины для крепления троса.





Насос Wilo TWI 5-306 EM предназначен для эффективного перекачивания чистой, дождевой или технической воды температурой от +5 до +35°С