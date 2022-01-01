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Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM
    Арт. X169139112
    Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM

      Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139112

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Wilo TWI 5-306 EM предназначен для эффективного перекачивания чистой, дождевой или технической воды температурой от +5 до +35°С

        Преимущества:

        • Защита от перегрузки;
        • Высокая эффективность благодаря оптимизированной гидравлике;
        • Самоохлаждающийся электродвигатель (возможна установка в непогруженном состоянии за пределами воды);
        • Однофазное исполнение, предварительно смонтированное с распределительной коробкой и реле электродвигателя для простой установки;
        • Простота эксплуатации Wilo TWI 5-306 EM;
        • Ударопрочный корпус из нержавеющей стали;
        • Кабель длиной 20 метров;
        • Проушины для крепления троса.