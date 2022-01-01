Насос скважинный Wilo TWI 5 306 EM
Арт. X169139112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Насос Wilo TWI 5-306 EM предназначен для эффективного перекачивания чистой, дождевой или технической воды температурой от +5 до +35°С
Преимущества:
- Защита от перегрузки;
- Высокая эффективность благодаря оптимизированной гидравлике;
- Самоохлаждающийся электродвигатель (возможна установка в непогруженном состоянии за пределами воды);
- Однофазное исполнение, предварительно смонтированное с распределительной коробкой и реле электродвигателя для простой установки;
- Простота эксплуатации Wilo TWI 5-306 EM;
- Ударопрочный корпус из нержавеющей стали;
- Кабель длиной 20 метров;
- Проушины для крепления троса.