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Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100, 1 л
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Очистители стекол
    Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100, 1 л
    Арт. X131506160
    Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100, 1 л

      Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506160

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		средство для мойки стекол
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100 - быстро удаляет отпечатки пальцев, дождевые разводы, а также дорожную пыль. Подходит для пластика, хрома, кафеля и зеркал. Средство не оставляет разводов, обеспечивает антистатический эффект и естественный блеск. Концентрат готов к применению - достаточно нанести его на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя и протереть сухой фланелью. PH = 7.

        Состав

        • Очищенная вода, поверхностно-активные вещества, спирт изопропиловый, комплексообразователи, ароматизатор