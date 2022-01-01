Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100, 1 л

Состав

Очищенная вода, поверхностно-активные вещества, спирт изопропиловый, комплексообразователи, ароматизатор

Очиститель стекол Grass Clean Glass 133100 - быстро удаляет отпечатки пальцев, дождевые разводы, а также дорожную пыль. Подходит для пластика, хрома, кафеля и зеркал. Средство не оставляет разводов, обеспечивает антистатический эффект и естественный блеск. Концентрат готов к применению - достаточно нанести его на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя и протереть сухой фланелью. PH = 7.