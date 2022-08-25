Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
5.0
1
1 370 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Арт. О00000026479
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
    Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010

      Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010

      1 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026479
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. ширина распыления, мм
      		220
      Мин. ширина распыления, мм
      		120
      Все характеристики
      1 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      11 990 ₽
      5.0
      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      • Персональная скидка
      Разъемное соединение Fubag 180100 В рапид (муфта), 1/4"М, HP
      400 ₽
      5.0
      Разъемное соединение Fubag 180100 В рапид (муфта), 1/4"М, HP
      Разъемное соединение Fubag 180140 B рапид (штуцер), 1/4"M, НР
      140 ₽
      5.0
      Разъемное соединение Fubag 180140 B рапид (штуцер), 1/4"M, НР
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
      630 ₽
      5.0
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
      2 090 ₽
      5.0
      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента MATRIX 57006 (15 м)
      670 ₽
      820 ₽
      4.5
      Спиральный шланг для пневмоинструмента MATRIX 57006 (15 м)
      • -150 ₽
      Компрессор поршневой масляный Aurora WIND-50
      19 623 ₽
      20 800 ₽
      5.0
      Компрессор поршневой масляный Aurora WIND-50
      • -1 177 ₽
      • Персональная скидка
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      1 490 ₽
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
      Смотреть
      Компрессор воздушный Энергомаш ВК-24
      Нет в наличии
      5.0
      Компрессор воздушный Энергомаш ВК-24
      Смотреть
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель PATRIOT LV 162В 830901010 расходует 200 литров воздуха в минуту. Материалом модели служит прочный и качественный алюминиевый сплав, который гарантирует ее устойчивость к изнашиванию и увеличивает срок эксплуатации. Простое приспособление позволяет быстро покрасить машину, забор или стену. Быстросъемные соединения делают обслуживание краскораспылителя легким и удобным.

        Преимущества

        • Ширина факела - 120-220 мм
        • Небольшой вес
        • Качественная сборка
        • Безопасная эксплуатация
        • Не зависит от наличия электросети