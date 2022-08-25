Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010

Преимущества

Ширина факела - 120-220 мм

Небольшой вес

Качественная сборка

Безопасная эксплуатация

Не зависит от наличия электросети

Краскораспылитель PATRIOT LV 162В 830901010 расходует 200 литров воздуха в минуту. Материалом модели служит прочный и качественный алюминиевый сплав, который гарантирует ее устойчивость к изнашиванию и увеличивает срок эксплуатации. Простое приспособление позволяет быстро покрасить машину, забор или стену. Быстросъемные соединения делают обслуживание краскораспылителя легким и удобным.