Пневматический краскопульт Patriot LV 162В 830901010
Арт. О00000026479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. ширина распыления, мм
|220
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Мин. ширина распыления, мм
|120
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- Краскораспылитель PATRIOT LV 162В 830901010 расходует 200 литров воздуха в минуту. Материалом модели служит прочный и качественный алюминиевый сплав, который гарантирует ее устойчивость к изнашиванию и увеличивает срок эксплуатации. Простое приспособление позволяет быстро покрасить машину, забор или стену. Быстросъемные соединения делают обслуживание краскораспылителя легким и удобным.
Преимущества
- Ширина факела - 120-220 мм
- Небольшой вес
- Качественная сборка
- Безопасная эксплуатация
- Не зависит от наличия электросети