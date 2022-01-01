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Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)
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Спилковые перчатки
    Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)
    Арт. X132804150
    Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)
    Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)
      Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)
      Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)

      Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804150

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, для монтажных работ, хозяйственные
      Материал
      		хлопок, спилок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобные спилковые комбинированные перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЕТО защищают руки от загрязнений и легких механических повреждений.

        Преимущества

        • Цельный спилок на ладони для удобства захвата и повышения прочности
        • Х/б ткань на тыльной стороне обеспечивает воздухообмен
        • Предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей