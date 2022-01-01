Перчатки спилковые комб. рыжие Драйвер-С Лето (пара)
Арт. X132804150
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, для монтажных работ, хозяйственные
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Материал
|хлопок, спилок
- Удобные спилковые комбинированные перчатки ДРАЙВЕР-С ЛЕТО защищают руки от загрязнений и легких механических повреждений.
Преимущества
- Цельный спилок на ладони для удобства захвата и повышения прочности
- Х/б ткань на тыльной стороне обеспечивает воздухообмен
- Предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей