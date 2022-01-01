Перчатки спилковые комб."Трал" 1302 (пара)
Арт. 71191
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, для монтажных работ, строительные, хозяйственные
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Материал
|хлопок, спилок
- Перчатки сшиты из спилка КРС и еще более плотной ткани (цвета спилка и ткани в ассортименте). Перчатка усилена защитной накладкой из спилка на указательном пальце. Дополнительные спилковые накладки в районе ногтевых пластин и костяшек тыльной стороны ладони защищают эти места от травм и расширяют возможности использования данных перчаток для работ с более высокой истирательной и разрывной нагрузкой. Плотный манжет-крага надежно защищает запястья от внешних повреждений.
Преимущества
- Перчатки выполнены из плотного спилка с комбинированием хлопчатобумажной тканью
- Ладонная часть сшита из двух спилковых деталей
- Крепкий материал защищает руки от порезов, проколов и ожогов
- Хлопчатобумажная ткань, используемая для тыльной стороны перчаток, дает коже дышать, обеспечивая комфорт ношения
- Тканевая подкладка выполняет функцию дополнительной защиты, делая использование перчаток еще более удобным
- Широкая манжета изделия позволяет осуществить надевание поверх спецовки (и быстро снять), а также защищает запястья
- Материал основы (подкладки): Ткань; хлопок, на ладони и пальцах
- Рабочая поверхность (материал покрытия): Спилок КРС; АВ
- Конструкция: защитная крага, комбинированные спилок/хлопковая ткань
- Длина: 270 мм
- Толщина: 1.2 +/- 0.2 мм