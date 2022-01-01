Перчатки спилковые комб."Трал" 1302 (пара)

Преимущества

Перчатки выполнены из плотного спилка с комбинированием хлопчатобумажной тканью

Ладонная часть сшита из двух спилковых деталей

Крепкий материал защищает руки от порезов, проколов и ожогов

Хлопчатобумажная ткань, используемая для тыльной стороны перчаток, дает коже дышать, обеспечивая комфорт ношения

Тканевая подкладка выполняет функцию дополнительной защиты, делая использование перчаток еще более удобным

Широкая манжета изделия позволяет осуществить надевание поверх спецовки (и быстро снять), а также защищает запястья

Материал основы (подкладки): Ткань; хлопок, на ладони и пальцах

Рабочая поверхность (материал покрытия): Спилок КРС; АВ

Конструкция: защитная крага, комбинированные спилок/хлопковая ткань

Длина: 270 мм

Толщина: 1.2 +/- 0.2 мм

Перчатки сшиты из спилка КРС и еще более плотной ткани (цвета спилка и ткани в ассортименте). Перчатка усилена защитной накладкой из спилка на указательном пальце. Дополнительные спилковые накладки в районе ногтевых пластин и костяшек тыльной стороны ладони защищают эти места от травм и расширяют возможности использования данных перчаток для работ с более высокой истирательной и разрывной нагрузкой. Плотный манжет-крага надежно защищает запястья от внешних повреждений.