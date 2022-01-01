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Перчатки спилковые комб."Трал" 1302 (пара)
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Спилковые перчатки
    Перчатки спилковые комб."Трал" 1302 (пара)
    Арт. 71191
    Перчатки спилковые комб."Трал" 1302 (пара)

      Перчатки спилковые комб."Трал" 1302 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71191

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, для монтажных работ, строительные, хозяйственные
      Материал
      		хлопок, спилок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки сшиты из  спилка КРС и  еще более плотной ткани (цвета спилка и ткани в ассортименте). Перчатка усилена защитной накладкой из спилка на указательном пальце. Дополнительные спилковые накладки в районе ногтевых пластин и костяшек тыльной стороны ладони защищают эти места от травм и расширяют возможности использования данных перчаток для работ с более высокой истирательной и разрывной нагрузкой. Плотный манжет-крага надежно защищает запястья от внешних повреждений.  

        Преимущества

        • Перчатки выполнены из плотного спилка с комбинированием хлопчатобумажной тканью
        • Ладонная часть сшита из двух спилковых деталей
        • Крепкий материал защищает руки от порезов, проколов и ожогов
        • Хлопчатобумажная ткань, используемая для тыльной стороны перчаток, дает коже дышать, обеспечивая комфорт ношения
        • Тканевая подкладка выполняет функцию дополнительной защиты, делая использование перчаток еще более удобным
        • Широкая манжета изделия позволяет осуществить надевание поверх спецовки (и быстро снять), а также защищает запястья
        • Материал основы (подкладки): Ткань; хлопок, на ладони и пальцах 
        • Рабочая поверхность (материал покрытия): Спилок КРС; АВ 
        • Конструкция: защитная крага, комбинированные спилок/хлопковая ткань 
        • Длина: 270 мм 
        • Толщина: 1.2 +/- 0.2 мм