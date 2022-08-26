Преимущества

Оптика высокого качества. Прецизионная оптика обеспечивает точность неконтактного измерения температуры

Простота эксплуатации. Пирометр легок в использовании - он наводится на объект, нажимается курок и результат показания температуры мгновенно выводится на дисплей

Высокий рабочий ресурс. Корпуса пирометра Condtrol Optris MS PLUS 3-16-017 изготовлен из прочного и качественного материала

Точность ±1% в диапазоне 0 до 530°C, ± 1°С или ±0,07°С/°С от 0 до -32°С

Воспроизводимость ±0.5% или ±0.7°C от 0 до 530°C, ±0,7°С или ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С

Температурное разрешение: 0.1°C

Время отклика (95%) - 300 мсек

Обработка сигнала - Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F

Подсветка

Сигнализация звуковая и визуальная

Класс лазера: 2

Индикация разрядки

Срок службы батарейки 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов без лазера и подсветки

Лазерное прицеливание

Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором

Широкий температурный диапазон

Высокое оптическое разрешение

Удобное хранение в мягком нейлоновом чехле

Пирометр Condtrol Optris MS PLUS 3-16-017 - это простое и эффективное в работе устройство для профессиональной диагностики и обнаружения неисправностей механического оборудования (моторов, подшипников, клапанов, паровых систем), электрических систем (коннекторов, предохранителей, электромоторов, изоляции, обмотки, электрошкафов), а также узлов автомобильного транспорта (двигателей, каталитических дожигателей выхлопных газов, системы зажигания, шин, тормозов). Прибор работает в широком диапазоне температур от -32 до 530°C. Он позволяет быстро просканировать объект и выявить точки перегрева. Пирометр имеет встроенный инфракрасный термометр, что обеспечивает легкость измерения малых объектов диаметром до 13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм.