Пирометр Condtrol Optris MS Plus
Арт. X30300013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|190x38x45
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Мин. температура хранения, °С
|-20
- Пирометр Condtrol Optris MS PLUS 3-16-017 - это простое и эффективное в работе устройство для профессиональной диагностики и обнаружения неисправностей механического оборудования (моторов, подшипников, клапанов, паровых систем), электрических систем (коннекторов, предохранителей, электромоторов, изоляции, обмотки, электрошкафов), а также узлов автомобильного транспорта (двигателей, каталитических дожигателей выхлопных газов, системы зажигания, шин, тормозов). Прибор работает в широком диапазоне температур от -32 до 530°C. Он позволяет быстро просканировать объект и выявить точки перегрева. Пирометр имеет встроенный инфракрасный термометр, что обеспечивает легкость измерения малых объектов диаметром до 13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм.
Преимущества
- Оптика высокого качества. Прецизионная оптика обеспечивает точность неконтактного измерения температуры
- Простота эксплуатации. Пирометр легок в использовании - он наводится на объект, нажимается курок и результат показания температуры мгновенно выводится на дисплей
- Высокий рабочий ресурс. Корпуса пирометра Condtrol Optris MS PLUS 3-16-017 изготовлен из прочного и качественного материала
- Точность ±1% в диапазоне 0 до 530°C, ± 1°С или ±0,07°С/°С от 0 до -32°С
- Воспроизводимость ±0.5% или ±0.7°C от 0 до 530°C, ±0,7°С или ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С
- Температурное разрешение: 0.1°C
- Время отклика (95%) - 300 мсек
- Обработка сигнала - Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F
- Подсветка
- Сигнализация звуковая и визуальная
- Класс лазера: 2
- Индикация разрядки
- Срок службы батарейки 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов без лазера и подсветки
- Лазерное прицеливание
- Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
- Широкий температурный диапазон
- Высокое оптическое разрешение
- Удобное хранение в мягком нейлоновом чехле