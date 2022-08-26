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Пирометр Condtrol Optris MS Plus
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Condtrol Optris MS Plus
    Арт. X30300013
    5.0
    1
    Пирометр Condtrol Optris MS Plus
    Пирометр Condtrol Optris MS Plus
    Пирометр Condtrol Optris MS Plus
      Пирометр Condtrol Optris MS Plus
      Пирометр Condtrol Optris MS Plus
      Пирометр Condtrol Optris MS Plus

      Пирометр Condtrol Optris MS Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300013
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190x38x45
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пирометр Condtrol Optris MS PLUS 3-16-017 - это простое и эффективное в работе устройство для профессиональной диагностики и обнаружения неисправностей механического оборудования (моторов, подшипников, клапанов, паровых систем), электрических систем (коннекторов, предохранителей, электромоторов, изоляции, обмотки, электрошкафов), а также узлов автомобильного транспорта (двигателей, каталитических дожигателей выхлопных газов, системы зажигания, шин, тормозов). Прибор работает в широком диапазоне температур от -32 до 530°C. Он позволяет быстро просканировать объект и выявить точки перегрева. Пирометр имеет встроенный инфракрасный термометр, что обеспечивает легкость измерения малых объектов диаметром до 13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм.

        Преимущества

        • Оптика высокого качества. Прецизионная оптика обеспечивает точность неконтактного измерения температуры
        • Простота эксплуатации. Пирометр легок в использовании - он наводится на объект, нажимается курок и результат показания температуры мгновенно выводится на дисплей
        • Высокий рабочий ресурс. Корпуса пирометра Condtrol Optris MS PLUS 3-16-017 изготовлен из прочного и качественного материала
        • Точность ±1% в диапазоне 0 до 530°C, ± 1°С или ±0,07°С/°С от 0 до -32°С
        • Воспроизводимость ±0.5% или ±0.7°C от 0 до 530°C, ±0,7°С или ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С
        • Температурное разрешение: 0.1°C
        • Время отклика (95%) - 300 мсек
        • Обработка сигнала - Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F
        • Подсветка
        • Сигнализация звуковая и визуальная
        • Класс лазера: 2
        • Индикация разрядки
        • Срок службы батарейки 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов без лазера и подсветки
        • Лазерное прицеливание
        • Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
        • Широкий температурный диапазон
        • Высокое оптическое разрешение
        • Удобное хранение в мягком нейлоновом чехле