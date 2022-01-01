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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 300
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 300
    Арт. 715233
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 300

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 715233

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		38
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 300 99005043 представляет собой переносное оборудование, которое отличается высокой надежностью и эффективностью. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Переключатели и стрелочный амперметр, которые располагаются на панели управления, позволяют контролировать и настраивать основные рабочие параметры. Обрезиненные ручки клемм исключают удары током, что гарантирует безопасность оператора при эксплуатации.
        Длина проводов крокодилов - 1.8 м.

        Преимущества

        • Защита от тепловых перегрузок
        • Внутренний предохранитель для защиты от короткого замыкания и подключения с обратной полярностью
        • Долгий срок службы
        • Устойчивость к коррозии
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Высокое качество сборки