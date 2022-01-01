Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 300
Арт. 715233
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Макс. ток заряда, А
|38
|
Для грузового автомобиля
|Нет
- Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 300 99005043 представляет собой переносное оборудование, которое отличается высокой надежностью и эффективностью. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Переключатели и стрелочный амперметр, которые располагаются на панели управления, позволяют контролировать и настраивать основные рабочие параметры. Обрезиненные ручки клемм исключают удары током, что гарантирует безопасность оператора при эксплуатации.
Длина проводов крокодилов - 1.8 м.
Преимущества
- Защита от тепловых перегрузок
- Внутренний предохранитель для защиты от короткого замыкания и подключения с обратной полярностью
- Долгий срок службы
- Устойчивость к коррозии
- Не требует сложного технического обслуживания
- Высокое качество сборки