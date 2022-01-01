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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900
    Арт. X1307138
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307138

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		50
      Для грузового автомобиля
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI DIGICAR 900 99010036 позволяет запустить двигатель автотранспортра в холодное время года, а также служит для зарядки 12 и 24 В аккумуляторных батарей. Колесная база и транспортировочная рукоять обеспечивают легкость и удобство перемещения установки по рабочей площадке.
        Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта. В конструкции устройства предусмотрен специальный карман для хранения кабелей и зажимов. Длина проводов крокодилов - 2.5 м

        Преимущества

        • Функция запуска при разряженном АКБ
        • Функция зарядки с использованием таймера
        • Система защиты электронных компонентов автомобилей при зарядке или пуске
        • Подходит для сельскохозяйственных машин
        • Цифровой дисплей отображения параметров