Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900

Преимущества

Функция запуска при разряженном АКБ

Функция зарядки с использованием таймера

Система защиты электронных компонентов автомобилей при зарядке или пуске

Подходит для сельскохозяйственных машин

Цифровой дисплей отображения параметров

Пуско-зарядное устройство HELVI DIGICAR 900 99010036 позволяет запустить двигатель автотранспортра в холодное время года, а также служит для зарядки 12 и 24 В аккумуляторных батарей. Колесная база и транспортировочная рукоять обеспечивают легкость и удобство перемещения установки по рабочей площадке.Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта. В конструкции устройства предусмотрен специальный карман для хранения кабелей и зажимов. Длина проводов крокодилов - 2.5 м