Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi DIGICAR 900
Арт. X1307138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|50
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Для грузового автомобиля
|Да
- Пуско-зарядное устройство HELVI DIGICAR 900 99010036 позволяет запустить двигатель автотранспортра в холодное время года, а также служит для зарядки 12 и 24 В аккумуляторных батарей. Колесная база и транспортировочная рукоять обеспечивают легкость и удобство перемещения установки по рабочей площадке.
Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта. В конструкции устройства предусмотрен специальный карман для хранения кабелей и зажимов. Длина проводов крокодилов - 2.5 м
Преимущества
- Функция запуска при разряженном АКБ
- Функция зарядки с использованием таймера
- Система защиты электронных компонентов автомобилей при зарядке или пуске
- Подходит для сельскохозяйственных машин
- Цифровой дисплей отображения параметров