Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi RAPID 280
Арт. 715125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|4600
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Макс. ток заряда, А
|38
- Пуско-зарядное устройство HELVI RAPID 280 99005040 - переносное оборудование для запуска двигателя в холодное время года или для зарядки аккумуляторных батарей на 12 В. Модель подходит для легкового транспорта, фургонов и грузовых автомобилей, специализированного сельскохозяйственного транспорта, а также моторных лодок и катеров.
Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта (без потерь и нагрева). Амперметр позволяет наглядно контролировать силу тока. Длина проводов крокодилов - 2.5 м
Преимущества
- Функция запуска при разряженном АКБ
- Эффективная защита от перегрева
- Подходит для сельскохозяйственных машин
- Цифровой дисплей отображения параметров