Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi RAPID 280

Преимущества

Функция запуска при разряженном АКБ

Эффективная защита от перегрева

Подходит для сельскохозяйственных машин

Цифровой дисплей отображения параметров

Пуско-зарядное устройство HELVI RAPID 280 99005040 - переносное оборудование для запуска двигателя в холодное время года или для зарядки аккумуляторных батарей на 12 В. Модель подходит для легкового транспорта, фургонов и грузовых автомобилей, специализированного сельскохозяйственного транспорта, а также моторных лодок и катеров.Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта (без потерь и нагрева). Амперметр позволяет наглядно контролировать силу тока. Длина проводов крокодилов - 2.5 м