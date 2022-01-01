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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi RAPID 280
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi RAPID 280
    Арт. 715125
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi RAPID 280

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi RAPID 280

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715125

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		4600
      Макс. ток заряда, А
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI RAPID 280 99005040 - переносное оборудование для запуска двигателя в холодное время года или для зарядки аккумуляторных батарей на 12 В. Модель подходит для легкового транспорта, фургонов и грузовых автомобилей, специализированного сельскохозяйственного транспорта, а также моторных лодок и катеров.
        Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта (без потерь и нагрева). Амперметр позволяет наглядно контролировать силу тока. Длина проводов крокодилов - 2.5 м

        Преимущества

        • Функция запуска при разряженном АКБ
        • Эффективная защита от перегрева
        • Подходит для сельскохозяйственных машин
        • Цифровой дисплей отображения параметров