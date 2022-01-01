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Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051
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Съемники
    Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051
    Арт. jonnesway_4455
    Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051
    Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051
      Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051
      Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051

      Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4455

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		410x260x60
      Вес, кг
      		2.72
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Универсальные съемники, в которых в качестве захватов используются болты. Инструменты применяются для обслуживания слабо, или умеренно нагруженных соединений (рулевые колеса, эластичные муфты и т.п.), в случаях, когда в демонтируемой детали имеются резьбовые отверстия, или отверстия, позволяющие пропустить через них болты с другой стороны.