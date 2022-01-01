Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051

Универсальные съемники, в которых в качестве захватов используются болты. Инструменты применяются для обслуживания слабо, или умеренно нагруженных соединений (рулевые колеса, эластичные муфты и т.п.), в случаях, когда в демонтируемой детали имеются резьбовые отверстия, или отверстия, позволяющие пропустить через них болты с другой стороны.