Съемник многофункциональный (два в одном) Jonnesway, AE310051
Арт. jonnesway_4455
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Габариты, мм
|410x260x60
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Вес, кг
|2.72
Универсальные съемники, в которых в качестве захватов используются болты. Инструменты применяются для обслуживания слабо, или умеренно нагруженных соединений (рулевые колеса, эластичные муфты и т.п.), в случаях, когда в демонтируемой детали имеются резьбовые отверстия, или отверстия, позволяющие пропустить через них болты с другой стороны.