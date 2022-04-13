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Металлическая 5-рядная щетка 2301005
5.0
2
Найти аналог
Щетки ручные
    Металлическая 5-рядная щетка 2301005
    Арт. Х131712127
    5.0
    2
    Металлическая 5-рядная щетка 2301005

      Металлическая 5-рядная щетка 2301005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131712127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		щетка шлифовальная
      Материал рукоятки
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для очистки деревянных, металлических и других поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, ржавчины и иных загрязнений.
        Стальная проволока повышенной жесткости надежно закреплена в деревянном основании.

        Преимущества

        • Применяется для очистки деревянных, металлических и других поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, ржавчины и иных загрязнений
        • Стальная проволока повышенной жесткости надежно закреплена в деревянном основании