Металлическая 5-рядная щетка 2301005
Арт. Х131712127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип
|щетка шлифовальная
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Материал рукоятки
|дерево
- Применяется для очистки деревянных, металлических и других поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, ржавчины и иных загрязнений.
Стальная проволока повышенной жесткости надежно закреплена в деревянном основании.
Преимущества
- Применяется для очистки деревянных, металлических и других поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, ржавчины и иных загрязнений
- Стальная проволока повышенной жесткости надежно закреплена в деревянном основании