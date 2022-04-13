Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)

Латунная проволочная щетка 2301100 это прекрасный очищающий инструмент ручного типа, который будет полезен для приведения в порядок множества поверхностей. Дерево, металл, пластмасса, древесно-стружечные плиты и камень подходят для обработки щеткой. С ее помощью можно снимать старое покрытие краской или лаком, удалять следы грязи, зацепки, ржавчину. Латунный сплав отличается жесткостью, но при этом оставляет меньше царапин на обрабатываемой плоскости. Щетина инструмента не ржавеет, поэтому он может использоваться совместно с чистящими или полирующими веществами. Рукоятка приятно ложится в руке, и на ней имеется удобное отверстие для подвешивания на крючке или полке в месте хранения.

Преимущества латунной щетки 2301100:

Не подвержена коррозии;

Хорошо чистит;

Малогабаритна;

Проста в уходе.

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