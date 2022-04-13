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Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
5.0
2
Найти аналог
Щетки ручные
    Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
    Арт. Х131712129
    5.0
    2
    Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)

      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131712129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		щетка шлифовальная
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Латунная проволочная щетка 2301100 это прекрасный очищающий инструмент ручного типа, который будет полезен для приведения в порядок множества поверхностей. Дерево, металл, пластмасса, древесно-стружечные плиты и камень подходят для обработки щеткой. С ее помощью можно снимать старое покрытие краской или лаком, удалять следы грязи, зацепки, ржавчину. Латунный сплав отличается жесткостью, но при этом оставляет меньше царапин на обрабатываемой плоскости. Щетина инструмента не ржавеет, поэтому он может использоваться совместно с чистящими или полирующими веществами. Рукоятка приятно ложится в руке, и на ней имеется удобное отверстие для подвешивания на крючке или полке в месте хранения.

        Преимущества латунной щетки 2301100:

        • Не подвержена коррозии;
        • Хорошо чистит;
        • Малогабаритна;
        • Проста в уходе.

        Комплектация:

        • Проволочная щетка 2301100;
        • Упаковка.