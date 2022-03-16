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Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
    Арт. 77777X718426158
    5.0
    2
    Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
    Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
    Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
      Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
      Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
      Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)

      Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X718426158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Длина, м
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м) используется совместно с садовой техникой. Высококачественное армирование способствует сохранению первоначальной формы, не спутывается и не перекручивается. Шланг не восприимчив к УФ-излучению и в его составе отсутствуют фталаты и тяжелые металлы. Выдерживает давление до 22 бар. Благодаря толстым стенкам и высококачественным материалам шланг служит очень долго.