Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м)
Арт. 77777X718426158
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
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Длина, м
|18
- Шланг поливочный Gardena Classic 18001-2000000 (1/2", 18 м) используется совместно с садовой техникой. Высококачественное армирование способствует сохранению первоначальной формы, не спутывается и не перекручивается. Шланг не восприимчив к УФ-излучению и в его составе отсутствуют фталаты и тяжелые металлы. Выдерживает давление до 22 бар. Благодаря толстым стенкам и высококачественным материалам шланг служит очень долго.