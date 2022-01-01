Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
Арт. О00000026506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Объем травосборника, л
|300
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Количество режимов регулировки
|6
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- Трактор газонный solo by AL-KO T 16-103.7 HD V2 производительный газонный трактор позволит вам эффективно, а самое главное – удобно косить траву. Доступен обширный ассортимент всевозможных принадлежностей для газонного трактора, например, мульчирующий комплект, орудие для формирования травяных валков, снегоуборочные щиты и многое другое, а также косильная дека, которая легко демонтируется, делает данный многофункциональный газонный трактор пригодным для выполнения практически всех основных работ, летом и зимой. Если кто-то ищет газонный трактор почти для любой цели применения, этот трактор станет для него наилучшей рекомендацией. Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно.
Преимущества
- Обзорное управление для наивысшего комфорта
- Многофункциональность достигается с приобретением мульчирующего клина (опция)
- Надежный косильный механизм с двумя ножами, на шарикоподшипниках
- Широкие колеса для оптимального продвижения вперед при косьбе
- Акустический сигнал для своевременного опорожнения коробки травосборника