Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт

Преимущества

Обзорное управление для наивысшего комфорта

Многофункциональность достигается с приобретением мульчирующего клина (опция)

Надежный косильный механизм с двумя ножами, на шарикоподшипниках

Широкие колеса для оптимального продвижения вперед при косьбе

Акустический сигнал для своевременного опорожнения коробки травосборника

Трактор газонный solo by AL-KO T 16-103.7 HD V2 производительный газонный трактор позволит вам эффективно, а самое главное – удобно косить траву. Доступен обширный ассортимент всевозможных принадлежностей для газонного трактора, например, мульчирующий комплект, орудие для формирования травяных валков, снегоуборочные щиты и многое другое, а также косильная дека, которая легко демонтируется, делает данный многофункциональный газонный трактор пригодным для выполнения практически всех основных работ, летом и зимой. Если кто-то ищет газонный трактор почти для любой цели применения, этот трактор станет для него наилучшей рекомендацией. Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно.