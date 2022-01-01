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Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Арт. О00000026506
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
    Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт
      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт

      Трактор solo by Al-Ko T-16-103.7 HD V2, 9.1 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026506

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем травосборника, л
      		300
      Количество режимов регулировки
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трактор газонный solo by AL-KO T 16-103.7 HD V2 производительный газонный трактор позволит вам эффективно, а самое главное – удобно косить траву. Доступен обширный ассортимент всевозможных принадлежностей для газонного трактора, например, мульчирующий комплект, орудие для формирования травяных валков, снегоуборочные щиты и многое другое, а также косильная дека, которая легко демонтируется, делает данный многофункциональный газонный трактор пригодным для выполнения практически всех основных работ, летом и зимой. Если кто-то ищет газонный трактор почти для любой цели применения, этот трактор станет для него наилучшей рекомендацией. Заднее прицепное устройство в комплект поставки НЕ входит и приобретается отдельно.

        Преимущества

        • Обзорное управление для наивысшего комфорта
        • Многофункциональность достигается с приобретением мульчирующего клина (опция)
        • Надежный косильный механизм с двумя ножами, на шарикоподшипниках
        • Широкие колеса для оптимального продвижения вперед при косьбе
        • Акустический сигнал для своевременного опорожнения коробки травосборника