Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"

Преимущества

Удобные мягкие ручки

Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления

8 внутренних и 2 наружных кармана

Сетчатый карман для разных мелких предметов

Прочная износостойкая нейлоновая ткань

Сумка STANLEY 12" 193330 великолепно подойдет для хранения и переноски всевозможного инструмента. Сумка незаменимая вещь для специалистов, работающих в любых отраслях.