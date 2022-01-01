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Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
Найти аналог
Сумки для инструмента
    Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
    Арт. Ю00000031097
    Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
    Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
    Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
    Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
      Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
      Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
      Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
      Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"

      Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000031097

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наплечный ремень
      		Нет
      С жестким каркасом
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сумка STANLEY 12" 193330 великолепно подойдет для хранения и переноски всевозможного инструмента. Сумка незаменимая вещь для специалистов, работающих в любых отраслях.

        Преимущества

        • Удобные мягкие ручки
        • Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления
        • 8 внутренних и 2 наружных кармана
        • Сетчатый карман для разных мелких предметов
        • Прочная износостойкая нейлоновая ткань