Сумка для инструмента Stanley 193330, 12"
Арт. Ю00000031097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наплечный ремень
|Нет
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С жестким каркасом
|Нет
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- Сумка STANLEY 12" 193330 великолепно подойдет для хранения и переноски всевозможного инструмента. Сумка незаменимая вещь для специалистов, работающих в любых отраслях.
Преимущества
- Удобные мягкие ручки
- Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления
- 8 внутренних и 2 наружных кармана
- Сетчатый карман для разных мелких предметов
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань