Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150

Преимущества

Компактные размеры - удобство в эксплуатации

Простота обслуживания

Высокая степень защиты от пыли и влаги - IPX8

Надежность работы в автоматическом режиме

Погружной дренажный насос Ставр НПД-1150 ст1150нпд используется для перекачивания чистых и слабо загрязненных жидкостей. Пригоден для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и резервуаров.