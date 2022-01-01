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Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Арт. О00000040104
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150

Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000040104

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Погружной дренажный насос Ставр НПД-1150 ст1150нпд используется для перекачивания чистых и слабо загрязненных жидкостей. Пригоден для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и резервуаров.

    Преимущества 

    • Компактные размеры - удобство в эксплуатации
    • Простота обслуживания
    • Высокая степень защиты от пыли и влаги - IPX8
    • Надежность работы в автоматическом режиме