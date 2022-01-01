- Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1150
Арт. О00000040104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
- Погружной дренажный насос Ставр НПД-1150 ст1150нпд используется для перекачивания чистых и слабо загрязненных жидкостей. Пригоден для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и резервуаров.
Преимущества
- Компактные размеры - удобство в эксплуатации
- Простота обслуживания
- Высокая степень защиты от пыли и влаги - IPX8
- Надежность работы в автоматическом режиме