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Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Арт. О00000040105
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200

Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000040105

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
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