Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200

Преимущества

Надежный корпус Ставр НПД-1200М

Поплавковый выключатель

Удобная рукоятка для транспортировки

Подключение шлангов различного диаметра 25/32/38 мм

Погружной дренажный насос Ставр НПД-1200М ст1200мнпд предназначен для перекачки воды из водоёмов и колодцев.