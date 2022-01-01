Преимущества

Позволяет перекачивать воду до минимального уровня



Специальная рукоятка облегчает перемещение насоса и служит для намотки шнура питания перед длительным хранением



Предназначен для подключения шлангов различного диаметра и перекачивания чистой воды с размером частиц до 5 мм



Насос погружной дренажный Ставр НПД-550 предназначен для перекачки чистой воды из резервуаров, колодцев, открытых водое­мов и шахт, осушки лодок и яхт.