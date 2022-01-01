- Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Арт. О00000040108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Насос погружной дренажный Ставр НПД-550 предназначен для перекачки чистой воды из резервуаров, колодцев, открытых водоемов и шахт, осушки лодок и яхт.
Преимущества
- Позволяет перекачивать воду до минимального уровня
- Специальная рукоятка облегчает перемещение насоса и служит для намотки шнура питания перед длительным хранением
- Предназначен для подключения шлангов различного диаметра и перекачивания чистой воды с размером частиц до 5 мм
- Позволяет перекачивать воду до минимального уровня