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Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
3 888 ₽
4 320 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Арт. О00000040108
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550
Насос погружной дренажный Ставр НПД-550

Насос погружной дренажный Ставр НПД-550

  • -432 ₽
3 888 ₽
4 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040108

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
  • -432 ₽
3 888 ₽
4 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос погружной дренажный Ставр НПД-550 предназначен для перекачки чистой воды из резервуаров, колодцев, открытых водое­мов и шахт, осушки лодок и яхт.

    Преимущества

    • Позволяет перекачивать воду до минимального уровня
    • Специальная рукоятка облегчает перемещение насоса и служит для намотки шнура питания перед длительным хранением
    • Предназначен для подключения шлангов различного диаметра и перекачивания чистой воды с размером частиц до 5 мм