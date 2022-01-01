Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт

Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11 сочетает в себе малый вес, хорошую эргономику и низкий уровень вибрации. Систему быстрого натяжения цепи без специальных инструментов облегчает пользование инструментом. Смотровое окошко на масляном баке помогает контролировать уровень масла. Благодаря автоматическому насосу процесс смазки происходит самостоятельно.

Преимущества