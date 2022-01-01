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Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Арт. О00000013758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|52
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Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11 сочетает в себе малый вес, хорошую эргономику и низкий уровень вибрации. Систему быстрого натяжения цепи без специальных инструментов облегчает пользование инструментом. Смотровое окошко на масляном баке помогает контролировать уровень масла. Благодаря автоматическому насосу процесс смазки происходит самостоятельно.
Преимущества
- Малый вес - для долгой работы без усталости
- Удобная ручка - для надежного охвата
- Низкий уровень вибрации - уменьшает воздействие на организм оператора
- Быстрое натяжение цепи - для работы без дополнительного инструмента
- Бак со смотровым окошком - для контроля за уровнем топлива