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Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
12 790 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Арт. О00000013758
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
  • Персональная скидка
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт
Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт

Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11, 14", 1.8 кВт

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12 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000013758

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев, шт
52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Электропила цепная Stiga SE 180 Q 292614102/11 сочетает в себе малый вес, хорошую эргономику и низкий уровень вибрации. Систему быстрого натяжения цепи без специальных инструментов облегчает пользование инструментом. Смотровое окошко на масляном баке помогает контролировать уровень масла. Благодаря автоматическому насосу процесс смазки происходит самостоятельно.

    Преимущества

    • Малый вес - для долгой работы без усталости
    • Удобная ручка - для надежного охвата
    • Низкий уровень вибрации - уменьшает воздействие на организм оператора
    • Быстрое натяжение цепи - для работы без дополнительного инструмента
    • Бак со смотровым окошком - для контроля за уровнем топлива