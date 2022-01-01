Садовый трактор Stihl RT 4097.1 SX 61652000012

Преимущества

Скошенная растительность остается на газоне за счет бокового выброса. Благодаря этому вы можете быстро закончить обработку участка, не останавливаясь при этом для опустошения травосборника

Рамная конструкция надежная и износостойкая, что гарантирует продолжительный срок службы. При необходимости вы можете установить дополнительное навесное оборудование, например, для уборки снега. Это позволяет использовать технику не только для кошения травы летом, но и расчистки участка зимой

Сиденье из полиуретана обеспечивает комфорт даже при длительной эксплуатации. При необходимости вы можете отрегулировать положение кресла в соответствии со своим ростом для удобного управления

Крупные колеса обеспечивают проходимость и позволяет работать на неровных участках. Протектор не оставляет следов на газоне, что гарантирует аккуратный вид газона. Яркие фары позволяют использовать машину при условиях плохой видимости или в темное время суток

Бачок для топлива вмещает в себя 9 л бензина. Объем позволяет работать продолжительное время, без частых остановок для совершения дополнительной заправки

Садовый трактор Stihl RT 4097.1 SX мощностью 7,2 кВт подходит для кошения растительности на участках площадью до 6000 м2. Ширина среза составляет 95 см, что обеспечивает быструю обработку необходимого вам участка.