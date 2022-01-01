Садовый трактор Stihl RT-5097.1 61602000023
Арт. О00000040222
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Минимальная высота скашивания, мм
|30
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Максимальная высота скашивания, мм
|100
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Количество цилиндров
|1
- Трактор Stihl RT 5097 - сядьте на подпружиненное, регулируемое по росту сиденье. Поверните ключ – мощный двигатель OHV запускается. Все под рукой: переключение переднего/заднего хода на рулевом колесе, регулировка высоты скашивания, муфта ножа и саблевидная ручка для простого опорожнения травосборника. Кроме этого, 1-педальный привод и прямое управление обеспечивают прежде недосягаемый уровень комфорта при движении, маневрировании и скашивании.
Преимущества
- 1-педальный привод с гидростатической коробкой передач
- Встроенное прицепное устройство
- Травосборник с саблевидной ручкой
- Инновационное переключение вперед-назад
- Комфортабельное сиденье
- Электромагнитная муфта для ножа (EBC)
- Надёжная конструкция рамы
- Центральная регулировка высоты среза
- Шины с профилем Turf