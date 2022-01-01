Садовый трактор Stihl RT-5097.1 61602000023

Преимущества

1-педальный привод с гидростатической коробкой передач

Встроенное прицепное устройство

Травосборник с саблевидной ручкой

Инновационное переключение вперед-назад

Комфортабельное сиденье

Электромагнитная муфта для ножа (EBC)

Надёжная конструкция рамы

Центральная регулировка высоты среза

Шины с профилем Turf

Трактор Stihl RT 5097 - сядьте на подпружиненное, регулируемое по росту сиденье. Поверните ключ – мощный двигатель OHV запускается. Все под рукой: переключение переднего/заднего хода на рулевом колесе, регулировка высоты скашивания, муфта ножа и саблевидная ручка для простого опорожнения травосборника. Кроме этого, 1-педальный привод и прямое управление обеспечивают прежде недосягаемый уровень комфорта при движении, маневрировании и скашивании.