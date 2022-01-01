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Садовый трактор Stihl RT-5097.1 61602000023
Найти аналог
Садовые тракторы
    Садовый трактор Stihl RT-5097.1 61602000023
    Арт. О00000040222
    Садовый трактор Stihl RT-5097.1 61602000023

      Садовый трактор Stihl RT-5097.1 61602000023

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040222

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Максимальная высота скашивания, мм
      		100
      Количество цилиндров
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор Stihl RT 5097 - сядьте на подпружиненное, регулируемое по росту сиденье. Поверните ключ – мощный двигатель OHV запускается. Все под рукой: переключение переднего/заднего хода на рулевом колесе, регулировка высоты скашивания, муфта ножа и саблевидная ручка для простого опорожнения травосборника. Кроме этого, 1-педальный привод и прямое управление обеспечивают прежде недосягаемый уровень комфорта при движении, маневрировании и скашивании.

        Преимущества

        • 1-педальный привод с гидростатической коробкой передач
        • Встроенное прицепное устройство
        • Травосборник с саблевидной ручкой
        • Инновационное переключение вперед-назад
        • Комфортабельное сиденье
        • Электромагнитная муфта для ножа (EBC)
        • Надёжная конструкция рамы
        • Центральная регулировка высоты среза
        • Шины с профилем Turf