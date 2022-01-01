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Садовый трактор Stihl RT-5112.1 Z 61602000025
Найти аналог
Садовые тракторы
    Садовый трактор Stihl RT-5112.1 Z 61602000025
    Арт. О00000040223
    Садовый трактор Stihl RT-5112.1 Z 61602000025

      Садовый трактор Stihl RT-5112.1 Z 61602000025

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040223

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Объем травосборника, л
      		350
      Наличие фары
      		Нет
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор Stihl RT 5112.1 Z - это современный и комфортный трактор с высокой мощностью двигателя для ухода за большими по площади газонами. Ширина скашивания газона составляет 110 см, новая конструкция косильной деки и усовершенствованная система захвата травы, более мощный редуктор с улучшенной мощностью электромагнитного привода обеспечивают высокую производительность работы. За счет синхронизированного вращательного движения смещенных на 90 градусов друг относительно друга ножей оптимизировано выбрасывание травы в травосборник. Перекрывающие друг друга траектории движения ножей обеспечивают превосходную картину скашивания. Достигнута более точная согласованность косильного механизма и двигателя друг с другом. В результате за счет оптимизированного диапазона оборотов, новой системы зажигания, улучшенной компрессии и более точной настройке карбюратора обеспечена более высокая мощность двигателя.

        Преимущества

        • Регулируемое водительское сиденье без эффекта «прилипания» с защитой от царапин
        • Центральная регулировка высоты скашивания и электромагнитная муфта ножа (EBC)
        • Большой полимерный 350-литровый травосборник с рукояткой специальной формы, которая обеспечивает более эргономичное и легкое опрокидывание
        • Косильный механизм с двумя синхронизированными ножами
        • 1-педальный привод для легкого маневрирования