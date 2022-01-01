Садовый трактор Stihl RT-5112.1 Z 61602000025

Преимущества

Регулируемое водительское сиденье без эффекта «прилипания» с защитой от царапин

Центральная регулировка высоты скашивания и электромагнитная муфта ножа (EBC)

Большой полимерный 350-литровый травосборник с рукояткой специальной формы, которая обеспечивает более эргономичное и легкое опрокидывание

Косильный механизм с двумя синхронизированными ножами

1-педальный привод для легкого маневрирования

Трактор Stihl RT 5112.1 Z - это современный и комфортный трактор с высокой мощностью двигателя для ухода за большими по площади газонами. Ширина скашивания газона составляет 110 см, новая конструкция косильной деки и усовершенствованная система захвата травы, более мощный редуктор с улучшенной мощностью электромагнитного привода обеспечивают высокую производительность работы. За счет синхронизированного вращательного движения смещенных на 90 градусов друг относительно друга ножей оптимизировано выбрасывание травы в травосборник. Перекрывающие друг друга траектории движения ножей обеспечивают превосходную картину скашивания. Достигнута более точная согласованность косильного механизма и двигателя друг с другом. В результате за счет оптимизированного диапазона оборотов, новой системы зажигания, улучшенной компрессии и более точной настройке карбюратора обеспечена более высокая мощность двигателя.