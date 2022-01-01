Садовый трактор Stihl RT-5112.1 Z 61602000025
Арт. О00000040223
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Объем травосборника, л
|350
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Наличие фары
|Нет
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Система омывания деки
|Нет
- Трактор Stihl RT 5112.1 Z - это современный и комфортный трактор с высокой мощностью двигателя для ухода за большими по площади газонами. Ширина скашивания газона составляет 110 см, новая конструкция косильной деки и усовершенствованная система захвата травы, более мощный редуктор с улучшенной мощностью электромагнитного привода обеспечивают высокую производительность работы. За счет синхронизированного вращательного движения смещенных на 90 градусов друг относительно друга ножей оптимизировано выбрасывание травы в травосборник. Перекрывающие друг друга траектории движения ножей обеспечивают превосходную картину скашивания. Достигнута более точная согласованность косильного механизма и двигателя друг с другом. В результате за счет оптимизированного диапазона оборотов, новой системы зажигания, улучшенной компрессии и более точной настройке карбюратора обеспечена более высокая мощность двигателя.
Преимущества
- Регулируемое водительское сиденье без эффекта «прилипания» с защитой от царапин
- Центральная регулировка высоты скашивания и электромагнитная муфта ножа (EBC)
- Большой полимерный 350-литровый травосборник с рукояткой специальной формы, которая обеспечивает более эргономичное и легкое опрокидывание
- Косильный механизм с двумя синхронизированными ножами
- 1-педальный привод для легкого маневрирования