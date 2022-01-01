Теодолит Condtrol iTeo 2

Серия электронных теодолитов iTeo CONDTROL (модели 2”, 5”, 10”) устанавливает новый стандарт геодезических приборов.iTeo CONDTROL – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Благодаря iTeo - теодолит становится доступнее и не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.Значение вертикального угла может отображаться в градусах или как уклон в процентах.Комплект поставки:теодолит 1 шт.юстировочная шпилька 1 шт.сумка д ля инструментов 1 шт.нитяной отвес 1 шт.инструкция пользователя 1 шт.фланель протирочная 1 шт.кисточка 1 шт.отвертка 1 шт.батарейный отсек 1 шт.зарядное устройство 1 шт.кейс для транспортировки 1 шт.Гарантия: 12 мес.Технические характеристики:Зрительная трубадлина 155 ммдиаметр объектива 45 ммувеличение 30хизображение прямоеугол поля зрения 1 °30’разрешающая способность 3.5”мин.расстояние визирования 1.3 мкоэффициент нитяного дальномера 100постоянное слагаемое дальномера 0Электр. система углового измеренияМетод пошаговыйЖК дисплей двойнойТочность измерения углов(СКО измерения угла одним приемом) 2’’Диаметр круга 71 ммПодсветкаЖК дисплей даСетка нитей даПередача данныхинтерфейс EDM даинтерфейс экспорта данных даКомпенсаторэлектронный датчик уклона компенсатор верт. угларабочий диапазон ±3’мин.чтение 1’’ 5’’Чувствительность уровняцилиндрический уровень 30’’/2 ммкруглый уровень 8’/2 ммПитаниеперезаряжаемая батарея 24 ч.рабочая температура -20°....+50°Cаккумуляторная батарея 1500 мАРазмерыгабаритные размеры 160x190x324 ммвес 4,8 кг