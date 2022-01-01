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Трактор садовый Parton PA155G42
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Садовые тракторы
    Трактор садовый Parton PA155G42
    Арт. X1865418504
    Трактор садовый Parton PA155G42

      Трактор садовый Parton PA155G42

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1865418504

      Характеристики

      Производитель
      		Parton
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Количество режимов регулировки
      		6
      Минимальная высота скашивания, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор Parton PA155G42 предназначен для ухода за газоном на средних и больших территориях и участках. Стальная косильная дека на два ножа и шириной кошения 107 см - идеальное решение для работы на больших и средних территориях.

        Преимущества

        • Механическая трансмиссия позволяет оператору легко настраивать и фиксировать скорость движения трактора. При нажатии на педаль тормоза скорость кошения будет автоматически снижена. Система переключения скоростей расположена в непосредственной близости от рук оператора
        • В стандартном режиме работы предусмотрен выброс результатов кошения через боковой дефлектор. В качестве дополнительных опций на садовый трактор Партон могут быть установлены модуль для мульчирования и сбора травы в травосборник
        • Большие колеса со специальным протектором Turf saver обеспечивают превосходное сцепление с дорогой и хорошую проходимость
        • На садовый трактор установлен мощный и надежный двигатель от производителя Briggs&Stratton. Мощность двигателя составляет 15,5 л.с. Откидной капот облегчает доступ к двигателю во время ремонта и технической эксплуатации
        • Для максимальной безопасности оператора, трактор оснащен датчиком, который автоматически остановит двигатель, если оператор встанет с кресла.
        • Регулировка сидения позволяет выполнить настройки под рост оператора. Кресло имеет эргономичную форму, что дает оператору возможность продолжительно работать и не уставать
        • Для безопасности выполнения работ в темное время суток или непогоду, на Parton PA155G42 установлены мощные галогенные фары
        • Высота кошения может быть легко отрегулирована оператором при помощи единой рукоятки