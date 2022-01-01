Трактор садовый Parton PA155G42

Преимущества

Механическая трансмиссия позволяет оператору легко настраивать и фиксировать скорость движения трактора. При нажатии на педаль тормоза скорость кошения будет автоматически снижена. Система переключения скоростей расположена в непосредственной близости от рук оператора

В стандартном режиме работы предусмотрен выброс результатов кошения через боковой дефлектор. В качестве дополнительных опций на садовый трактор Партон могут быть установлены модуль для мульчирования и сбора травы в травосборник

Большие колеса со специальным протектором Turf saver обеспечивают превосходное сцепление с дорогой и хорошую проходимость

На садовый трактор установлен мощный и надежный двигатель от производителя Briggs&Stratton. Мощность двигателя составляет 15,5 л.с. Откидной капот облегчает доступ к двигателю во время ремонта и технической эксплуатации

Для максимальной безопасности оператора, трактор оснащен датчиком, который автоматически остановит двигатель, если оператор встанет с кресла.

Регулировка сидения позволяет выполнить настройки под рост оператора. Кресло имеет эргономичную форму, что дает оператору возможность продолжительно работать и не уставать

Для безопасности выполнения работ в темное время суток или непогоду, на Parton PA155G42 установлены мощные галогенные фары

Высота кошения может быть легко отрегулирована оператором при помощи единой рукоятки

Садовый трактор Parton PA155G42 предназначен для ухода за газоном на средних и больших территориях и участках. Стальная косильная дека на два ножа и шириной кошения 107 см - идеальное решение для работы на больших и средних территориях.