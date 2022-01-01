Трактор садовый Parton PA155G42
Арт. X1865418504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Количество режимов регулировки
|6
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Минимальная высота скашивания, мм
|38
- Садовый трактор Parton PA155G42 предназначен для ухода за газоном на средних и больших территориях и участках. Стальная косильная дека на два ножа и шириной кошения 107 см - идеальное решение для работы на больших и средних территориях.
Преимущества
- Механическая трансмиссия позволяет оператору легко настраивать и фиксировать скорость движения трактора. При нажатии на педаль тормоза скорость кошения будет автоматически снижена. Система переключения скоростей расположена в непосредственной близости от рук оператора
- В стандартном режиме работы предусмотрен выброс результатов кошения через боковой дефлектор. В качестве дополнительных опций на садовый трактор Партон могут быть установлены модуль для мульчирования и сбора травы в травосборник
- Большие колеса со специальным протектором Turf saver обеспечивают превосходное сцепление с дорогой и хорошую проходимость
- На садовый трактор установлен мощный и надежный двигатель от производителя Briggs&Stratton. Мощность двигателя составляет 15,5 л.с. Откидной капот облегчает доступ к двигателю во время ремонта и технической эксплуатации
- Для максимальной безопасности оператора, трактор оснащен датчиком, который автоматически остановит двигатель, если оператор встанет с кресла.
- Регулировка сидения позволяет выполнить настройки под рост оператора. Кресло имеет эргономичную форму, что дает оператору возможность продолжительно работать и не уставать
- Для безопасности выполнения работ в темное время суток или непогоду, на Parton PA155G42 установлены мощные галогенные фары
- Высота кошения может быть легко отрегулирована оператором при помощи единой рукоятки