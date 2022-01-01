Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Трактор садовый Parton PA175G46
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор садовый Parton PA175G46
    Арт. X1865418506
    Трактор садовый Parton PA175G46

      Трактор садовый Parton PA175G46

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1865418506

      Характеристики

      Производитель
      		Parton
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Количество режимов регулировки
      		6
      Минимальная высота скашивания, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • PA175G46 производства Parton - простой, удобный и многофункциональный минитрактор оснащенный надежным двигателем B&S. Выброс травы боковой. Агрегат разработан для работы на средних и больших площадях. PA175G46 от Parton станет выгодным приобретением - минитрактор может быть использован круглый год за счет большого выбора разнообразного дополнительного оборудования и принадлежностей.

        Преимущества

        • Надежный бензиновый двигатель
        • Механическая коробка переключения передач
        • Боковой выброс
        • Большие задние колеса
        • Встроенная фара
        • Регулировка высоты скашивания