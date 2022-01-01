Трактор садовый Parton PA175G46
Арт. X1865418506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Количество режимов регулировки
|6
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Минимальная высота скашивания, мм
|38
- PA175G46 производства Parton - простой, удобный и многофункциональный минитрактор оснащенный надежным двигателем B&S. Выброс травы боковой. Агрегат разработан для работы на средних и больших площадях. PA175G46 от Parton станет выгодным приобретением - минитрактор может быть использован круглый год за счет большого выбора разнообразного дополнительного оборудования и принадлежностей.
Преимущества
- Надежный бензиновый двигатель
- Механическая коробка переключения передач
- Боковой выброс
- Большие задние колеса
- Встроенная фара
- Регулировка высоты скашивания