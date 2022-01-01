Трактор садовый Parton PA175G46

Преимущества

Надежный бензиновый двигатель

Механическая коробка переключения передач

Боковой выброс

Большие задние колеса

Встроенная фара

Регулировка высоты скашивания

PA175G46 производства Parton - простой, удобный и многофункциональный минитрактор оснащенный надежным двигателем B&S. Выброс травы боковой. Агрегат разработан для работы на средних и больших площадях. PA175G46 от Parton станет выгодным приобретением - минитрактор может быть использован круглый год за счет большого выбора разнообразного дополнительного оборудования и принадлежностей.