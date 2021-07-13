Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150

Преимущества

Изогнутая штанга - для работы в труднодоступных местах, например, под кустом

Верхнее расположение двигателя

Низкий уровень шума

Защитный кожух с ножом для среза лишней лески

Наплечный ремень - для удобного кошения на протяжении длительного времени

Предохранитель кнопки включения

Антивибрационная система

Электрический триммер PATRIOT ELT 1150 используется для стрижки травы на небольших площадях. Изогнутая штанга предназначена для удобного кошения травы в труднодоступных местах. Штанга триммера разбирается на две части, дополнительную рукоятку можно отрегулировать в удобном положении. Для безопасной работы предусмотрена кнопка, блокирующая включение триммера.