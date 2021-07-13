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Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
2.9
39
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Арт. X186127138
    2.9
    39
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150

      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186127138
      2.9
      39

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Китай
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.8
      Мощность, кВт
      		1.1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер PATRIOT ELT 1150 используется для стрижки травы на небольших площадях. Изогнутая штанга предназначена для удобного кошения травы в труднодоступных местах. Штанга триммера разбирается на две части, дополнительную рукоятку можно отрегулировать в удобном положении.  Для безопасной работы предусмотрена кнопка, блокирующая включение триммера.

        Преимущества

        • Изогнутая штанга - для работы в труднодоступных местах, например, под кустом
        • Верхнее расположение двигателя
        • Низкий уровень шума
        • Защитный кожух с ножом для среза лишней лески
        • Наплечный ремень - для удобного кошения на протяжении длительного времени
        • Предохранитель кнопки включения
        • Антивибрационная система