Электрический триммер Patriot ЕLТ 1150
Арт. X186127138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Китай
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.8
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Мощность, кВт
|1.1
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Ширина скашивания леской, см
|35
- Электрический триммер PATRIOT ELT 1150 используется для стрижки травы на небольших площадях. Изогнутая штанга предназначена для удобного кошения травы в труднодоступных местах. Штанга триммера разбирается на две части, дополнительную рукоятку можно отрегулировать в удобном положении. Для безопасной работы предусмотрена кнопка, блокирующая включение триммера.
Преимущества
- Изогнутая штанга - для работы в труднодоступных местах, например, под кустом
- Верхнее расположение двигателя
- Низкий уровень шума
- Защитный кожух с ножом для среза лишней лески
- Наплечный ремень - для удобного кошения на протяжении длительного времени
- Предохранитель кнопки включения
- Антивибрационная система