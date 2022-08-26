Угломер CONDTROL Laser A-Tronix

Приборы выполнены с использованием качественных материалов в новом фирменном стиле, оснащены дисплеями с подсветкой и широким набором дополнительных функций, необходимых профессиональным строителям.В угломере Laser A-Tronix предусмотрена возможность построения лазерных лучей.Комплект поставки:Прибор - 1 шт.Источник питания, AAA - 4 шт.Чехол - 1 шт.Технические характеристики:Диапазон измерений, ° 0...230Точность измерений, ° ± 0,2Точность уровня, мм/м ± 1,0Электропитание 2 x AAAГабаритные размеры, мм 80 x 30 x 600Вес, г 450"