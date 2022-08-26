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Угломер CONDTROL Laser A-Tronix
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер CONDTROL Laser A-Tronix
    Арт. X30300034
    5.0
    1
    Угломер CONDTROL Laser A-Tronix

      Угломер CONDTROL Laser A-Tronix

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300034
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Приборы выполнены с использованием качественных материалов в новом фирменном стиле, оснащены дисплеями с подсветкой и широким набором дополнительных функций, необходимых профессиональным строителям.В угломере Laser A-Tronix предусмотрена возможность построения лазерных лучей.Комплект поставки:Прибор - 1 шт.Источник питания, AAA - 4 шт.Чехол - 1 шт.Технические характеристики:Диапазон измерений, ° 0...230Точность измерений, ° ± 0,2Точность уровня, мм/м ± 1,0Электропитание 2 x AAAГабаритные размеры, мм 80 x 30 x 600Вес, г 450"