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Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/13
5.0
2
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/13
    Арт. О00000013574
    5.0
    2
    Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/13

      Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013574
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый уровень Вихрь Рельс 400 мм, 3 глазка / 1 поворотный 73/11/4/13 позволяет быстро и точно определять наклон 180, 90 и 45 градусов. Инструмент находит применение в строительной сфере, а также в процессе выполнения отделочных работ. В корпус встроен магнит, что дает возможность с легкостью зафиксировать модель на металлических поверхностях. Миллиметровая шкала расширяет функционал приспособления.

        Преимущества

        • Уровень изготовлен из жесткого двутаврового алюминиевого профиля с анодированным покрытием
        • Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали. Один из глазков является поворотным и позволяет использовать уровень для выверки произвольных углов
        • Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность Вихрь Рельс 400 мм, 3 глазка / 1 поворотный 73/11/4/13 при эксплуатации
        • Фрезерованная рабочая поверхность служит для уменьшения возможной погрешности при измерениях
        • Высокая точность измерений – 1 мм/м