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Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18
5.0
1
Найти аналог
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18
    Арт. О00000013422
    5.0
    1
    Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18
    Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18
      Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18
      Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18

      Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013422
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезерованный алюминиевый уровень Вихрь Магнитный 600 мм, 3 глазка /1 зеркальный 73/11/4/18 используется в процессе строительства и ремонта для определения линии горизонта. Модель проверена электроникой, что гарантирует высокий уровень точности - 1 мм/м.
        Благодаря встроенному магниту есть возможность фиксации инструмента на металлических поверхностях. Боковые заглушки препятствуют повреждению уровня при случайном падении.

        Преимущества

        • Усиленный корпус Вихрь Магнитный 600 мм, 3 глазка /1 зеркальный 73/11/4/18 изготовлен из упрочненного прямоугольного алюминиевого профиля с ребрами жесткости
        • Aрезерованная рабочая поверхность обеспечивает дополнительную точность измерения
        • В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем, позволяющее без ошибок снимать показания во фронтальной и поперечной плоскостях
        • Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов