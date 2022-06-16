Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/18
Арт. О00000013422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Фрезерованный алюминиевый уровень Вихрь Магнитный 600 мм, 3 глазка /1 зеркальный 73/11/4/18 используется в процессе строительства и ремонта для определения линии горизонта. Модель проверена электроникой, что гарантирует высокий уровень точности - 1 мм/м.
Благодаря встроенному магниту есть возможность фиксации инструмента на металлических поверхностях. Боковые заглушки препятствуют повреждению уровня при случайном падении.
Преимущества
- Усиленный корпус Вихрь Магнитный 600 мм, 3 глазка /1 зеркальный 73/11/4/18 изготовлен из упрочненного прямоугольного алюминиевого профиля с ребрами жесткости
- Aрезерованная рабочая поверхность обеспечивает дополнительную точность измерения
- В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем, позволяющее без ошибок снимать показания во фронтальной и поперечной плоскостях
- Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов