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Магнитный уровень X-Line 3D-Axis
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень X-Line 3D-Axis
    Арт. geototal_683
    Магнитный уровень X-Line 3D-Axis

      Магнитный уровень X-Line 3D-Axis

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_683

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Строительный уровень X-Line 3D-Axis Х00112 — это трехосевой пузырьковый уровень, предназначен для выравнивания любых конструкций в трех плоскостях одновременно. Строительный уровень X-Line 3D-Axis Х00112 представляет собой две плоскости из специального пластика, который не деформируется под воздействием перепадов температур.

        Преимущества

        • На плоскостях взаимно перпендикулярно с высокой точностью установлены пузырьковые цилиндрические уровни
        • Дает возможность очень удобно, без лишних усилий, без использования сложных, более дорогих, громоздких средств выравнивать по вертикали и горизонтали конструкции
        • Примеры применения трех осевого пузырькового уровня разнообразны: выравнять строго вертикально стойку, колонну, опору, дверь и т.д. выравнять горизонтально плоскость столешницы, ступени, и т.д.
        • Имеет магнитное основание, специальные отверстия, для крепления стропой, саморезами