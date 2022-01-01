Магнитный уровень X-Line 3D-Axis

Преимущества

Строительный уровень X-Line 3D-Axis Х00112 — это трехосевой пузырьковый уровень, предназначен для выравнивания любых конструкций в трех плоскостях одновременно. Строительный уровень X-Line 3D-Axis Х00112 представляет собой две плоскости из специального пластика, который не деформируется под воздействием перепадов температур.