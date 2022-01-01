Магнитный уровень X-Line 3D-Axis
Арт. geototal_683
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Строительный уровень X-Line 3D-Axis Х00112 — это трехосевой пузырьковый уровень, предназначен для выравнивания любых конструкций в трех плоскостях одновременно. Строительный уровень X-Line 3D-Axis Х00112 представляет собой две плоскости из специального пластика, который не деформируется под воздействием перепадов температур.
Преимущества
- На плоскостях взаимно перпендикулярно с высокой точностью установлены пузырьковые цилиндрические уровни
- Дает возможность очень удобно, без лишних усилий, без использования сложных, более дорогих, громоздких средств выравнивать по вертикали и горизонтали конструкции
- Примеры применения трех осевого пузырькового уровня разнообразны: выравнять строго вертикально стойку, колонну, опору, дверь и т.д. выравнять горизонтально плоскость столешницы, ступени, и т.д.
- Имеет магнитное основание, специальные отверстия, для крепления стропой, саморезами