Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
Арт. X2815579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Кейс BLOCKER ПЦ 3708 Master Economy 16 – это крепкий и вместительный ящик для разных видов инструмента. Он изготовлен из прочного пластика, за счет чего имеет небольшой вес и не боится влияния влаги или перепадов температур. Ящик оснащен специальным блоком для мелочей. Классическая конструкция чемодана отличается простотой и удобством.
Преимущества
- Вместительный главный отсек и удобный съемный лоток с линейкой дадут возможность хранить самые необходимые инструменты и комплектующие к ним в одном месте
- Наличие надежных защелок и крепких петель гарантирует удобную транспортировку инструмента без риска самопроизвольного открытия кейс
- Эргономичная ручка на крышке для комфортной переноски даже при максимальной наполненности