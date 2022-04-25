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Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
5.0
2
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
    Арт. X2815579
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
    Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
    Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
      Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
      Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"
      Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"

      Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815579
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кейс BLOCKER ПЦ 3708 Master Economy 16 – это крепкий и вместительный ящик для разных видов инструмента. Он изготовлен из прочного пластика, за счет чего имеет небольшой вес и не боится влияния влаги или перепадов температур. Ящик оснащен специальным блоком для мелочей. Классическая конструкция чемодана отличается простотой и удобством.

        Преимущества

        • Вместительный главный отсек и удобный съемный лоток с линейкой дадут возможность хранить самые необходимые инструменты и комплектующие к ним в одном месте
        • Наличие надежных защелок и крепких петель гарантирует удобную транспортировку инструмента без риска самопроизвольного открытия кейс
        • Эргономичная ручка на крышке для комфортной переноски даже при максимальной наполненности