Ящик для инструментов Blocker ПЦ 3708 Master Economy, 16"

Преимущества

Вместительный главный отсек и удобный съемный лоток с линейкой дадут возможность хранить самые необходимые инструменты и комплектующие к ним в одном месте

Наличие надежных защелок и крепких петель гарантирует удобную транспортировку инструмента без риска самопроизвольного открытия кейс

Эргономичная ручка на крышке для комфортной переноски даже при максимальной наполненности

Кейс BLOCKER ПЦ 3708 Master Economy 16 – это крепкий и вместительный ящик для разных видов инструмента. Он изготовлен из прочного пластика, за счет чего имеет небольшой вес и не боится влияния влаги или перепадов температур. Ящик оснащен специальным блоком для мелочей. Классическая конструкция чемодана отличается простотой и удобством.