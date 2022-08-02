Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2
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Ширина скашивания леской, см
|25
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.5
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Аккумуляторный триммер AL-KO GT 2025 превосходно подравнивает газон и поросшую траву на участке дачи, частного дома, двора, усадьбы, сада. Им невероятно легко управлять, ведь он компактен и не зависит от сети электропитания. Экологичный прыткий аккумулятор на двадцать Вольт обеспечивает питанием прибор надолго. Аккумулятор заряжается в рекордно быстрое время. Он подойдет не только к этому триммеру: батарею можно устанавливать в другие садовые устройства от Energy Flex. Рукоять триммера прорезинена для исключения скольжения рук. Головка триммера может отклоняться, что повышает маневренность устройства и чистоту среза. Над режущим кордом имеется скоба, которая защищает растения от повреждения. Также триммер AL-KO GT 2025 20В и зарядное устройство в комплекте не производят шума, что очень удобно для работы в вечернее время или ранним утром.
Преимущества аккумуляторного триммера AL-KO GT 2025 113633:
- Быстрый;
- Комфортный;
- Тихий;
- Экологичный;
- Умный;
- Универсальный.
Комплектация:
- Триммер;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Упаковка.