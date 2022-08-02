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Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
5.0
1
10 990 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
    Арт. О00000016478
    5.0
    1
    Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
    Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
    Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
    Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
      Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
      Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
      Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
      Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633

      Аккумуляторный триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633

      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016478
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2
      Ширина скашивания леской, см
      		25
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.5
      Все характеристики
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный триммер AL-KO GT 2025 превосходно подравнивает газон и поросшую траву на участке дачи, частного дома, двора, усадьбы, сада. Им невероятно легко управлять, ведь он компактен и не зависит от сети электропитания. Экологичный прыткий аккумулятор на двадцать Вольт обеспечивает питанием прибор надолго. Аккумулятор заряжается в рекордно быстрое время. Он подойдет не только к этому триммеру: батарею можно устанавливать в другие садовые устройства от Energy Flex. Рукоять триммера прорезинена для исключения скольжения рук. Головка триммера может отклоняться, что повышает маневренность устройства и чистоту среза. Над режущим кордом имеется скоба, которая защищает растения от повреждения. Также триммер AL-KO GT 2025 20В и зарядное устройство в комплекте не производят шума, что очень удобно для работы в вечернее время или ранним утром.

        Преимущества аккумуляторного триммера AL-KO GT 2025 113633:

        • Быстрый;
        • Комфортный;
        • Тихий;
        • Экологичный;
        • Умный;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Триммер;
        • Аккумулятор;
        • Зарядное устройство;
        • Упаковка.