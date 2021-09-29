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Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
    Арт. X3030341
    5.0
    1
    Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
    Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
    Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
    Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
    Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
      Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
      Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
      Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
      Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
      Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120

      Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X3030341
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		0.2
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Напряжение питания, В
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Детектор Bosch PDO 6 0.603.010.120 - инструмент для обнаружения проводки и труб. Прибор оснащен функцией AutoCal. Эта функция обеспечивает автоматическую калибровку при каждом включении детектора. Он оснащен жидко-кристалическим дисплеем, который обеспечивает четкое отображение результатов. 

        Преимущества

        • Автоматическая калибровка AutoCal
        • Автоотключение через 10 минут простоя
        • Работа на одной батарее до 6 часов
        • Корпус из ударопрочного пластика
        • Обнаруживает металл и провода под напряжением