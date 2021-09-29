Детектор Bosch Pdo 6 0.603.010.120
Арт. X3030341
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.2
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Внесен в список госреестра
|Нет
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Поверка
|Нет
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Напряжение питания, В
|9
Детектор Bosch PDO 6 0.603.010.120 - инструмент для обнаружения проводки и труб. Прибор оснащен функцией AutoCal. Эта функция обеспечивает автоматическую калибровку при каждом включении детектора. Он оснащен жидко-кристалическим дисплеем, который обеспечивает четкое отображение результатов.
Преимущества
- Автоматическая калибровка AutoCal
- Автоотключение через 10 минут простоя
- Работа на одной батарее до 6 часов
- Корпус из ударопрочного пластика
- Обнаруживает металл и провода под напряжением