Детектор Bosch PDO 6 0.603.010.120 - инструмент для обнаружения проводки и труб. Прибор оснащен функцией AutoCal. Эта функция обеспечивает автоматическую калибровку при каждом включении детектора. Он оснащен жидко-кристалическим дисплеем, который обеспечивает четкое отображение результатов.

Преимущества