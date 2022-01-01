Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт

Дровокол CHAMPION LSH5001 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Прочные болтовые соединения и жесткая конструкция являются гарантией долговечности дровокола. Преимущества Электрический асинхронный двигатель; Значительное усилие раскола; Устойчивая конструкция; Качественное исполнение; Продолжительность нагрузки - 40%;