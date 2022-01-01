Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
Арт. champion_2910
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Особенности
|колеса
|
Тип резьбы дровокола
|однозаходная
- Дровокол CHAMPION LSH5001 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Прочные болтовые соединения и жесткая конструкция являются гарантией долговечности дровокола.
Преимущества
- Электрический асинхронный двигатель;
- Значительное усилие раскола;
- Устойчивая конструкция;
- Качественное исполнение;
- Продолжительность нагрузки - 40%;