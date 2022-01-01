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Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
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Дровоколы
    Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
    Арт. champion_2910
    Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
    Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
    Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
      Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
      Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт
      Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт

      Электрический дровокол Champion LSH5001, 2,2 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2910

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Особенности
      		колеса
      Тип резьбы дровокола
      		однозаходная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дровокол CHAMPION LSH5001 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Прочные болтовые соединения и жесткая конструкция являются гарантией долговечности дровокола.

        Преимущества

      • Электрический асинхронный двигатель;
      • Значительное усилие раскола;
      • Устойчивая конструкция;
      • Качественное исполнение;
      • Продолжительность нагрузки - 40%;