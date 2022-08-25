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Краскопульт ECO SGH-710 (HP, сопло ф=4, 6, 8 мм, верхний бак)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскопульт ECO SGH-710 (HP, сопло ф=4, 6, 8 мм, верхний бак)
    Арт. О00000041734
    5.0
    1
    Краскопульт ECO SGH-710 (HP, сопло ф=4, 6, 8 мм, верхний бак)

      Краскопульт ECO SGH-710 (HP, сопло ф=4, 6, 8 мм, верхний бак)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041734
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Eco
      Страна производства
      		Китай
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Применение
      		для штукатурки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель ECO SGH-710 предназначен для нанесения декоративной (в т.ч. мраморной) штукатурки; огнезащитной декоративно-гидроизоляционной штукатурки; шпаклевочных масс, фасадных красок и жидких обоев, пробковых покрытий, огнеупорных и защитных материалов, жидких утеплителей, различных материалов, которые используются при текстурной отделке.

        Преимущества

        • Высокая экономия материалов;
        • Большой бак для распыляемого материала;
        • Конструкция распылителя предусматривает постоянное прохождение воздуха через сопло, даже при отпущенном курке, для того, что бы материал не засыхал;
        • В комплекте 3 сопла различного диаметра.