Краскопульт ECO SGH-710 (HP, сопло ф=4, 6, 8 мм, верхний бак)
Арт. О00000041734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Применение
|для штукатурки
- Краскораспылитель ECO SGH-710 предназначен для нанесения декоративной (в т.ч. мраморной) штукатурки; огнезащитной декоративно-гидроизоляционной штукатурки; шпаклевочных масс, фасадных красок и жидких обоев, пробковых покрытий, огнеупорных и защитных материалов, жидких утеплителей, различных материалов, которые используются при текстурной отделке.
Преимущества
- Высокая экономия материалов;
- Большой бак для распыляемого материала;
- Конструкция распылителя предусматривает постоянное прохождение воздуха через сопло, даже при отпущенном курке, для того, что бы материал не засыхал;
- В комплекте 3 сопла различного диаметра.