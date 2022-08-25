Краскопульт ECO SGH-710 (HP, сопло ф=4, 6, 8 мм, верхний бак)

Преимущества

Высокая экономия материалов;

Большой бак для распыляемого материала;

Конструкция распылителя предусматривает постоянное прохождение воздуха через сопло, даже при отпущенном курке, для того, что бы материал не засыхал;

В комплекте 3 сопла различного диаметра.

Краскораспылитель ECO SGH-710 предназначен для нанесения декоративной (в т.ч. мраморной) штукатурки; огнезащитной декоративно-гидроизоляционной штукатурки; шпаклевочных масс, фасадных красок и жидких обоев, пробковых покрытий, огнеупорных и защитных материалов, жидких утеплителей, различных материалов, которые используются при текстурной отделке.