Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119, аэрозоль 140 мл
Арт. О00000005051
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|преобразователь ржавчины
|
Объем, л
|0.14
- Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119 - профессиональный продукт с высокой проникающей и смазывающей способностью для отвинчивания приржавевшего, пригоревшего и прикипевшего крепежа. Продукт специально разработан для станций технического обслуживания и производства. Может применяться для смазывания скрипящих петель, пружин, заедающих замков, в том числе, в быту.