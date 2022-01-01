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Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119, аэрозоль 140 мл
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Очистители
    Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119, аэрозоль 140 мл
    Арт. О00000005051
    Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119, аэрозоль 140 мл

      Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119, аэрозоль 140 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005051

      Характеристики

      Производитель
      		Fill Inn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		преобразователь ржавчины
      Объем, л
      		0.14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119 - профессиональный продукт с высокой проникающей и смазывающей способностью для отвинчивания приржавевшего, пригоревшего и прикипевшего крепежа. Продукт специально разработан для станций технического обслуживания и производства. Может применяться для смазывания скрипящих петель, пружин, заедающих замков, в том числе, в быту.