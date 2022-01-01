Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119, аэрозоль 140 мл

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Fill Inn FL119 - профессиональный продукт с высокой проникающей и смазывающей способностью для отвинчивания приржавевшего, пригоревшего и прикипевшего крепежа. Продукт специально разработан для станций технического обслуживания и производства. Может применяться для смазывания скрипящих петель, пружин, заедающих замков, в том числе, в быту.